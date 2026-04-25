L’Armée malienne démontre sa puissance : Échec cuisant pour les groupes terroristes

Noufou KINDO Envoyer un courriel il y a 5 heures
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Forces armées maliennes (FAMa)
Forces armées maliennes (FAMa)

En ce 25 avril 2026, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont une nouvelle fois affirmé leur suprématie sur leur territoire.

Dans la matinée, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques coordonnées dans plusieurs villes du pays. Cependant, la riposte des FAMa a été immédiate et d’une efficacité redoutable, illustrant une montée en puissance et une réactivité exemplaires face à la menace.

Grâce au professionnalisme et à l’engagement sans faille des troupes, les assaillants ont immédiatement essuyé de violents revers. Le bilan est lourd pour l’ennemi. De nombreux terroristes ont été neutralisés et une quantité importante de matériel de guerre a été détruite.

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Actuellement, les opérations de ratissage se poursuivent, mais l’État-Major Général des Armées confirme que la situation est totalement sous contrôle.

Cet échec cinglant infligé aux terroristes souligne la force de l’armée malienne. Les autorités appellent la population au calme, l’exhortant à rejeter toute propagande et à se fier exclusivement aux canaux officiels pour obtenir des informations fiables.

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Noufou KINDO

@noufou_kindo s'intéresse aux questions liées au développement inclusif et durable. Il parle Population et Développement.

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