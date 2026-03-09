Sécurité aérienne à Ouagadougou : L’OACI lance l’atelier sur l’amendement 82 et les PANS-MET

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) tient à Ouagadougou, du 9 au 13 mars 2026, un atelier sur la mise en œuvre de l’amendement 82 à l’annexe 3 de la convention de Chicago et les procédures pour les services de navigation aérienne – météorologie (PANS-MET). L’objectif de l’atelier est d’accompagner les autorités de l’aviation civile et les fournisseurs de services de navigation aérienne dans la mise en œuvre harmonisée et appropriée des normes et pratiques recommandées de l’amendement 82 à l’annexe 3 de la convention de Chicago, ainsi que des dispositions des nouvelles PANS-MET.

Ils sont venus du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Niger, de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie et du Burkina Faso pour prendre part à la mise en œuvre de l’amendement 82 à l’annexe 3 de la convention de Chicago et aux procédures pour les services de navigation aérienne-météorologie (PANS-MET).

Selon le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), Daouda Abdoul Aziz Amoussa, l’atelier vise à améliorer la sécurité aérienne mondiale. À l’en croire, cet amendement va renforcer la qualité des données, l’interopérabilité des systèmes et l’intégration numérique des services météorologiques.

Par ailleurs, il a expliqué qu’au cours de ces cinq jours, les participants auront pour mission de revisiter le cadre réglementaire de l’OACI, de s’approprier les impacts opérationnels et institutionnels et enfin d’élaborer une feuille de route de mise en œuvre de l’Amendement 82 et des PANS-MET.

« Il s’agira ici de traduire ces dispositions en actions concrètes. Cela implique une appropriation technique rigoureuse, une coordination étroite entre autorités de l’aviation civile, prestataires de services de navigation aérienne, services météorologiques nationaux et exploitants aériens. Cela suppose également un investissement soutenu dans la formation, la modernisation des équipements et la gouvernance de la qualité », a-t-il détaillé.

Du reste, Daouda Abdoul Aziz Amoussa a émis le souhait que l’atelier soit un espace d’échanges francs, d’apprentissage mutuel et de décisions pragmatiques. Cela dans le but de trouver les outils nécessaires pour assurer une mise en œuvre efficace, harmonisée et durable de l’amendement 82.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24