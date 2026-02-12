Transport routier : La société STAF suspendue pour manquements répétés au code de la route

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a ordonné la suspension temporaire des activités de transport routier de personnes de la Société de transport Aorèma et frères (STAF), pour non-respect récurrent des règles de sécurité routière. La décision est contenue dans l’arrêté n°2026-0213/MATM/SG/DGTTM, signé le 12 février 2026 par le ministre d’État, Émile Zerbo.

Selon le document officiel, la suspension prend effet à compter du 16 février 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Elle fait suite à des constats répétés de violations du code de la route, notamment en matière de limitations de vitesse, en contradiction avec les prescriptions encadrant l’exercice de la profession de transporteur routier de personnes.

Titulaire de la licence n°2021/03/01/T1/0002 délivrée le 17 février 2021, la société STAF est désormais tenue de cesser toute activité de transport en commun pendant la durée de la sanction. L’arrêté ministériel impose également la soumission de l’ensemble du parc automobile à une inspection technique approfondie auprès des services compétents.

En outre, la société devra produire un plan de mise en conformité détaillé. Celui-ci devra inclure un programme d’entretien systématique des véhicules, la liste nominative des conducteurs avec les preuves de qualification et de formation continue, ainsi que des mesures internes destinées à renforcer la sécurité routière.

La levée de la suspension est strictement conditionnée à la mise en œuvre effective de ces exigences. À défaut, les sanctions prévues par les articles 71 et 72 du cahier des charges du transporteur routier, fixé par l’arrêté du 17 décembre 2015, pourront être appliquées.

À travers cette décision, les autorités réaffirment leur volonté de renforcer la discipline dans le secteur du transport routier et de garantir la sécurité des usagers face aux dérives constatées chez certains opérateurs.