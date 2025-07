Soutenance de pré-mémoire à l’IPERMIC : Soumaila Malo analyse le traitement de l’actualité par Burkina 24

publicite

Ce mercredi 23 juillet 2025, à Ouagadougou, Soumaila Malo, ancien stagiaire au sein de votre média en ligne, a franchi une étape significative de son parcours académique. Il a brillamment soutenu son pré-mémoire de Licence en sciences et techniques de l’information et de la communication à l’Institut Panafricain d’Études et de Recherches sur les Médias, l’Information et la Communication (IPERMIC). Son travail a été présenté devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et de professionnels des médias.

Le rapport de stage de Soumaila Malo, intitulé « Analyse du traitement de l’actualité nationale par le quotidien numérique Burkina 24 », a été salué pour sa pertinence, sa structure solide et sa parfaite adéquation avec les réalités du journalisme actuel. À l’issue des délibérations, le jury a rigoureusement qualifié le document de « bon et recevable », lui attribuant l’excellente note de 16/20. Le jury était présidé par le Dr Firmin Gouba.

Dans son étude, Soumaila Malo s’est penché sur la manière dont Burkina 24 présente, hiérarchise et traite l’information nationale et internationale. Pour enrichir sa réflexion, il a analysé de nombreuses publications du média et recueilli les avis des journalistes ainsi que ceux du public.

Willy Sagbe, journaliste à Burkina 24 et maître de stage de l’impétrant, s’est dit visiblement satisfait de la prestation de son ancien stagiaire. Il n’a pas manqué de le féliciter : « Soumaila a fait preuve d’un grand sérieux et d’une curiosité remarquable durant son stage. Il mérite pleinement cette reconnaissance. Son travail pourrait même servir de base pour des réflexions internes à la rédaction et être utile aux autres étudiants », a-t-il affirmé.

Ému, Soumaila Malo s’est dit heureux d’avoir franchi cette première étape, impatient de relever de nouveaux défis. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers toutes les personnes qui l’ont soutenu, de près ou de loin, dans cette aventure.

« Je suis fier d’avoir persévéré jusqu’au bout. Ce mémoire est le fruit de plusieurs mois d’efforts, de recherches, et aussi de doutes. Je remercie sincèrement tous ceux qui m’ont apporté leur soutien », a-t-il confié.

Passionné par l’univers des médias, ce jeune étudiant espère désormais poursuivre son parcours dans le journalisme, un domaine qu’il considère comme un levier essentiel pour informer, éveiller les consciences et faire avancer la société.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

