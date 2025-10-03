La normalisation de l’école primaire Tangsega B de Koubri effective grâce à Moov Africa Burkina

publicite

Moov Africa Burkina a fait construire au profit de l’école primaire publique Tangsega B de Koubri un bâtiment de 3 classes, une cantine scolaire, un château d’eau, des latrines. Le donateur du jour a aussi remis des fournitures scolaires pour les scolaires de ladite école. La réception officielle des infrastructures et la remise symbolique des fournitures scolaires sont intervenues, ce vendredi 3 octobre 2025, dans la commune de Koubri, à environ 25 km au Sud de Ouagadougou.

En dotant l’école primaire publique Tangsega B de Koubri de salles de classes, d’une cantine scolaire, d’un château d’eau, de latrines, Moov Africa Burkina a contribué à la normalisation de l’établissement. Gérard Lompo, directeur des services, au nom du Directeur général (DG) de Moov Africa Burkina, a inscrit leur geste dans le cadre de la politique de démocratisation du savoir et de la responsabilité sociale de l’entreprise.

« Depuis 2018, Moov Africa s’est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale visant à normaliser des écoles primaires à travers tout le pays. Notre ambition est de participer activement à l’accroissement de l’offre et à l’amélioration de la qualité de l’éducation au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Avec cette normalisation de l’école Tangsega B, ce sont en tout cinq écoles, dans plusieurs régions du pays, qui ont été normalisées grâce à l’action de Moov Africa Burkina pour un coût total de 350 millions de F CFA.

Achille Guigma, Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Koubri, porte-parole des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude envers le donateur.

« Avec le concours de Moov Africa, nous avons bénéficié de 3 grandes salles de classes équipées de 105 tables-bancs, de 4 bureaux, de 6 chaises, d’une latrines à 4 cabines, de la transformation du forage en château d’eau le tout éclairé par des plaques solaires d’une puissance inégalée », a-t-il précisé.

Ces infrastructures, a-t-il aussi fait savoir, viennent désengorger l’école de Tangsega A ; estimant à 354 le nombre d’élèves de l’école Tangsega B.

Dr Aminata Sabané/Zerbo, ministre de la transition digitale, des postes et des communications, marraine de la cérémonie, a invité ses filleuls au travail et au bon entretien des infrastructures. Au donateur, elle a souhaité qu’après son don, que puisse suivre une bonne connexion internet.

Jacques Sosthène Dingara, ministre de l’Enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, patron de la cérémonie, a indiqué que Moov Africa Burkina, par son geste, contribue à offrir aux enfants de Koubri un cadre d’apprentissage moderne, sécurisé et propice à l’excellence.

Pour le ministre Dingara, le château d’eau répond à un slogan du ministère de l’Enseignement de base à savoir « une école, un forage, un jardin scolaire et une ferme scolaire ». Il a ainsi formulé une doléance au Directeur général de Moov Africa Burkina. Celle d’aider l’établissement à avoir un jardin scolaire d’un demi hectare et clôturé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24