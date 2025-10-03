Médias et Nation : La Grande Chancellerie forme des journalistes à l’usage des symboles du Burkina Faso

La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè a organisé une session de formation pour les professionnels des médias les 1er et 2 octobre 2025 à Ouagadougou. L’objectif était clair. Renforcer le savoir-faire des journalistes sur le bon usage des symboles de la Nation et les informer sur le processus d’attribution des distinctions honorifiques. L’initiative s’est tenue dans les locaux de la Chancellerie.

‎Pendant 48 heures, la formation s’est transformée en de véritables leçons d’histoire et de citoyenneté. Les journalistes ont reçu un enseignement complet sur plusieurs aspects fondamentaux de l’identité burkinabè.

Les modules ont couvert l’histoire des symboles de la Nation et leurs significations profondes, l’histoire même de la Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè, sans oublier le rôle des médias dans la promotion de la reconnaissance du mérite de la Nation.

‎La formation a également permis de démystifier le processus des distinctions honorifiques. ‎Les formateurs ont insisté sur le fait que ces honneurs ne sont pas « distribués » mais qu’ils se « méritent ». Une précision importante qui souligne la valeur et le sens de ces reconnaissances accordées aux citoyens qui se sont distingués par leurs actions.

‎Selon Pierre Zagré, Secrétaire Général de la Grande Chancellerie et formateur, l’objectif de la session a été « fortement atteint ». ‎L’initiative visait spécifiquement à renforcer les connaissances des professionnels de l’information sur les symboles de la Nation et le processus de décoration afin d’améliorer la qualité de la communication et de la sensibilisation auprès du public.

‎Cette immersion devrait alors permettre aux journalistes de mieux relayer l’information liée aux événements nationaux, assurant ainsi un respect strict du protocole et de la signification des symboles burkinabè.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24