UFOA B : Le Burkina Faso rate le podium face au Nigeria (0-2)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 34 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Cette génération des moins de 17 ans du Burkina Faso ne pourra pas disputer la prochaine CAN.
publicite

Pas de médaille pour les Étalons U17 au Tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFAO-B). En match de classement, l’équipe burkinabè a perdu (2-0) face à leurs homologues du Nigeria ce vendredi 03 octobre 2025 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire). 

C’est en deuxième période notamment que les Nigérians trouvent le chemin des filets (1-0) grâce à Ahmed Yusuf (50e min), qui d’une frappe hors de la surface surprend le gardien de but des Étalons U17. Le deuxième but est inscrit par Famous Umole, parti dans le dos de la défense burkinabè.

Seul face au gardien, il ajuste et permet au Nigeria de faire le break et de s’imposer (2-0). Ce sera le score final. Les deux équipes avaient fait jeu égal (0-0) lors des matchs de poule.

Pas de CAN U17 pour le Burkina

Vainqueurs en 2024, les Étalons U17 ne monteront pas cette fois sur le podium. Les Burkinabè ne disputeront pas non plus la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans. Les finalistes du tournoi la Côte d’Ivoire et le Ghana, disputeront les phases finale de la prochaine CAN U17. Le tournoi UFOA-B sert de qualification à cette compétition.

Les Burkinabè devront se remettre au travail pour retrouver les phases finales d’une CAN U17. Ce sera déjà l’année prochaine dans la mesure où les éliminatoires de la CAN se disputeront tous les ans.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 34 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Médias et Nation : La Grande Chancellerie forme des journalistes à l’usage des symboles du Burkina Faso

il y a 3 minutes

La normalisation de l’école primaire Tangsega B de Koubri effective grâce à Moov Africa Burkina

il y a 2 heures

Du Solaire Luna au Datacom : Vista dévoile les technologies innovantes de Huawei pour le marché burkinabè

il y a 3 heures
Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou

Rentrée scolaire 2025-2026 à Ouagadougou : Maurice Konaté appelle à la réussite et à la sécurité des élèves

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page