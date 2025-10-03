UFOA B : Le Burkina Faso rate le podium face au Nigeria (0-2)

publicite

Pas de médaille pour les Étalons U17 au Tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFAO-B). En match de classement, l’équipe burkinabè a perdu (2-0) face à leurs homologues du Nigeria ce vendredi 03 octobre 2025 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).

C’est en deuxième période notamment que les Nigérians trouvent le chemin des filets (1-0) grâce à Ahmed Yusuf (50e min), qui d’une frappe hors de la surface surprend le gardien de but des Étalons U17. Le deuxième but est inscrit par Famous Umole, parti dans le dos de la défense burkinabè.

Seul face au gardien, il ajuste et permet au Nigeria de faire le break et de s’imposer (2-0). Ce sera le score final. Les deux équipes avaient fait jeu égal (0-0) lors des matchs de poule.

Pas de CAN U17 pour le Burkina

Vainqueurs en 2024, les Étalons U17 ne monteront pas cette fois sur le podium. Les Burkinabè ne disputeront pas non plus la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans. Les finalistes du tournoi la Côte d’Ivoire et le Ghana, disputeront les phases finale de la prochaine CAN U17. Le tournoi UFOA-B sert de qualification à cette compétition.

Les Burkinabè devront se remettre au travail pour retrouver les phases finales d’une CAN U17. Ce sera déjà l’année prochaine dans la mesure où les éliminatoires de la CAN se disputeront tous les ans.