Clôture des UACO 2025 : L’Afrique trace sa voie face aux enjeux géopolitiques et numériques de la communication

Débutée le 1ᵉʳ octobre, la 14ᵉ édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) a refermé ses portes ce vendredi 3 octobre 2025 dans la capitale burkinabè. Trois jours durant, experts, décideurs et professionnels se sont penchés sur les grands défis de l’information et de la communication en Afrique.

Conférences, expositions, panels, rencontres thématiques, le programme a été riche et diversifié. Parmi les temps forts figuraient le colloque thématique, la rencontre des responsables des agences d’information des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ainsi que le forum des écoles de journalisme, de communication et de cinéma.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindwendé Gilbert Ouédraogo, a exprimé sa satisfaction au terme des travaux. « Le gouvernement du Burkina Faso se félicite de la tenue de cette 14ᵉ édition. Dans d’excellentes conditions, tant en matière de participation qu’au regard de la qualité des communications qui ont été livrées », a-t-il déclaré.

Il a également salué la pertinence des débats qui ont permis de mettre en lumière des problématiques majeures comme les mutations rapides de l’ordre mondial, l’impact des tensions géopolitiques sur la circulation de l’information et la place stratégique du numérique dans le développement.

« Les travaux ont permis de tracer des pistes d’actions concrètes, à savoir renforcer la souveraineté numérique, développer des stratégies africaines de communication adaptées à nos contextes, investir dans la formation des professionnels et surtout promouvoir une communication responsable qui accompagne la transformation sociale et économique de notre continent », a-t-il souligné.

À l’issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées. Elles portent sur le renforcement de la coopération et du partage d’expériences entre pays africains en matière de communication, la promotion et l’appropriation des technologies de l’information et de la communication pour lutter contre la désinformation et soutenir un développement souverain, ainsi que l’intégration dans les programmes universitaires et les écoles de journalisme de modules consacrés aux enjeux géopolitiques liés à la communication.

Avec cette 14ᵉ édition, les UACO confirment leur rôle de plateforme de réflexion et de concertation, offrant à l’Afrique une voix unie pour relever les défis médiatiques et communicationnels du continent.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24