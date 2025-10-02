AES : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger unissent leurs agences de presse pour la souveraineté médiatique

En marge de la 14ᵉ édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), les responsables des agences de presse du Burkina Faso, du Mali et du Niger, membres de la Confédération des États du Sahel (AES), ont signé ce jeudi 2 octobre 2025 un protocole de partenariat. L’objectif est de renforcer la coopération éditoriale et technique afin de bâtir une véritable souveraineté informationnelle pour l’espace sahélien.

Le ministre burkinabè de la Communication, Pindwendé Gilbert Ouédraogo, a salué cette initiative qu’il qualifie de réveil collectif pour les peuples du Sahel notamment l’AES. Selon lui, cette rencontre marque une étape historique.

« Vos travaux ont permis de poser les jalons pour une organisation formelle. Un rêve longtemps nourri : unir nos forces pour faire barrage à la désinformation, affirmer notre propre narratif et offrir au monde un regard authentique sur nos sociétés », a-t-il déclaré.

De même, il a insisté sur l’importance stratégique de cette démarche pour l’avenir de la région. « Tant que nous ne contrôlerons pas notre information, d’autres parleront à notre place et définiront notre image. La bataille médiatique est une bataille de souveraineté », a rappelé le ministre, citant le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

Le ministre malien de la Communication, Alhamadou Ag Ilyene, a pour sa part mis en avant le caractère concret de la coopération. Pour lui, la signature du protocole marque le point de départ d’une harmonisation des actions.

« Nous sommes en train d’aller vers une mutualisation de nos capacités. Il va falloir désormais harmoniser nos lignes éditoriales, nos écrits en matière de presse écrite, de publicité et de communication », a-t-il souligné.

Quant au ministre nigérien de la Communication, Adji Ali Salatou, il a exprimé sa satisfaction face aux perspectives de cette alliance. Selon lui, l’union des trois agences apportera des résultats tangibles :

« Nous aurons comme résultat, grâce à cet effet de synergie, la mutualisation des moyens et des capacités opérationnelles des trois États. La ligne éditoriale sera axée sur les aspirations de nos autorités », a-t-il affirmé.

Pour les ministres de la Communication des trois pays, cette alliance des agences de presse représente une étape clé dans la construction d’une souveraineté médiatique partagée au sein de l’AES, face aux défis de la désinformation et aux enjeux géopolitiques du Sahel.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24