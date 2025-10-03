Du Solaire Luna au Datacom : Vista dévoile les technologies innovantes de Huawei pour le marché burkinabè

L’entreprise Vista Ingeniería & Obra-Civil, en partenariat avec le géant mondial Huawei, a inauguré son nouveau showroom dans le quartier de Gounghin, le vendredi 03 octobre 2025 à Ouagadougou. Ce centre est dédié à la commercialisation des solutions de pointe Huawei Digital Power et EBG (Enterprise Business Group).

Le nouveau showroom de Vista Ingeniería & Obra-Civil présente un éventail de technologies visant à répondre aux besoins croissants en énergie fiable et en connectivité avancée. L’entreprise met l’accent sur les solutions de Huawei Digital Power et Datacom (communications de données).

L’offre principale repose sur l’énergie solaire, allant de l’échelle résidentielle à l’industrielle. Le Luna résidentiel de Huawei est notamment mis en avant comme une solution solaire complète, modulable jusqu’à 15 kWh, qui utilise des batteries compactes et faciles à installer.

«Ce sont des solutions solaires destinées principalement aux PME, aux PMI et aux ménages », a précisé Didier Ouédraogo, Responsable des Projets Logistiques chez Vista.

Côté télécommunications, Vista expose des équipements Datacom de pointe, tels que des switches, des routeurs et des points d’accès de dernière génération. Le Dr Philippe Ouédraogo, PDG du groupe Vista, a réaffirmé l’exclusivité de cette alliance.

« Pour le moment, nous sommes 100% Huawei. Nous ne vendons que des solutions Huawei. La solution solaire Huawei est une solution et une technologie innovantes », a-t-il indiqué.

Ce showroom est plus qu’un simple espace de vente. Il est conçu comme un centre de démonstration, de formation et de sensibilisation.

Philippe Ouédraogo a insisté sur la vocation de l’espace, car dit-il, « ce showroom a été inauguré pour nous permettre de nous rapprocher davantage de nos clients qui ont besoin d’être autonomes sur le plan énergétique et des télécommunications ».

L’événement a été salué comme un levier pour le développement socio-économique du Burkina Faso, car il illustre la convergence entre la transition énergétique et la transition digitale. Kaboré Jean-Baptiste, Conseiller Technique du Ministre chargé de énergie et des mines, a rappelé la vision de l’État.

« Le Gouvernement a fait de la transition énergétique une priorité nationale. Cet événement illustre la convergence en mettant à la disposition du Burkina Faso des solutions modernes et intelligentes », a-t-il souligné.

Le Directeur Général de l’ANPTIC, parrain de la cérémonie, a souligné l’impératif de cette synergie. « La convergence entre énergie et digitalisation est aujourd’hui un impératif, car elle permet de bâtir des systèmes plus efficaces, fiables et inclusifs », a-t-il confié.

De son côté, Jason DI, Directeur Régional des Relations Publiques de Huawei, a mis en avant le potentiel des technologies. « Les nouvelles solutions d’énergies numériques et les solutions informatiques que nous allons découvrir sont des clés pour autonomiser tous les secteurs et créer ensemble un avenir meilleur pour notre pays ».

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture du showroom de Vista Ingeniería & Obra-Civil, un workshop technique est également prévu pour servir de cadre d’échanges et de construction de partenariats durables.

Akim KY

