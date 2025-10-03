Rentrée scolaire 2025-2026 à Ouagadougou : Maurice Konaté appelle à la réussite et à la sécurité des élèves

Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou
Ceci est le message du Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, Maurice KONATE, à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026.

Chers parents, chers enseignants, chers élèves,

À l’orée de cette nouvelle année scolaire, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux de réussite et d’épanouissement à l’ensemble de la communauté éducative de la commune de Ouagadougou. La rentrée constitue toujours un moment d’espoir et de renouveau, particulièrement pour notre jeunesse, qui incarne l’avenir et la force vive de notre nation.

Toutefois, cette période est également marquée par une forte affluence sur nos routes et aux abords des établissements scolaires. J’en appelle donc à la responsabilité et au civisme de tous les usagers : respectons le code de la route, faisons preuve de prudence et de courtoisie afin de garantir la sécurité de nos enfants sur le chemin de l’école.

Nos élèves sont une richesse précieuse. Offrons-leur un cadre serein et sécurisé, propice à l’apprentissage et à la construction d’une citoyenneté responsable. Ensemble, par nos comportements au quotidien, nous pouvons leur assurer un environnement favorable à la réussite et au vivre-ensemble.

Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour votre engagement et votre sens du devoir citoyen, et formule le vœu que cette année scolaire 2025-2026 soit placée sous le signe de la sérénité, de la réussite et du progrès partagé.

Maurice KONATE

Président de la Délégation Spéciale

Commune de Ouagadougou

