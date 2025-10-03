Communiqué nécrologique | Décès de SOMDA Yirele Bienvenu Maxime : Remerciements et Faire-part

publicite

Les grande famille Bekuonè à Zingane, Dalgane, Bèkoutew, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Côte d’Ivoire, Algérie.

La maman SOMDA Solange Marie, les frères et sœurs Estelle, Jean Eric Romuald, Rolande, Aude, Adéline, Nina

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et de compassion, remercient du fond du cœur tous ceux et celles qui ont partagé leur douleur par leurs prières, leur présence, leur soutien multiforme lors du rappel à Dieu le 03 septembre 2025 en Italie suivi du transfert du corps à Ouagadougou le 20 septembre 2025 et de l’inhumation le 21 septembre 2025 à Zingane département de Koper de leur Petits fils, fils, frère, neveu SOMDA Yirele Bienvenu Maxime.

Ils remercient particulièrement,

La communauté Burkinabé vivant à Rome et Vicenza (Italie), les corps pastoraux ainsi que les fidèles de l’église Pentecôte de Vicenza , de l’église Centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, des Eglises des Assemblées Evangéliques de Pentecôte de la commune de Koper, la Sœur Supérieure et toute la communauté des Sœurs de l’Annonciation de Bobo

Les familles alliées à Niègo, Kongoussi, Kpopèri, Mèmer, Boussouma, France.

Les amis et collègues, les voisins des différents quartiers : Tingandogo, Somgandé, Bassem-yam, Tabtenga,

Ils sollicitent l’indulgence de ceux ou celles qui n’ont pas été cités.

Qu’ils trouvent ici l’expression de leur profonde gratitude.

Que le Tout Puissant récompense chacun au centuple de ses bienfaits