Forbes : Elon Musk franchit le cap des 500 milliards $, creuse l’écart avec Larry Ellison

Un record historique. Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a franchi mercredi 1ᵉʳ octobre 2025 le seuil inédit de 500 milliards de dollars de fortune personnelle, d’après Forbes. Sa richesse est retombée dès le lendemain à 499,1 milliards de dollars, mais le symbole reste : jamais un individu n’avait atteint un tel niveau.

Ce bond spectaculaire s’explique par la flambée de l’action Tesla en septembre 2025, qui a gagné 33 % en un mois. À elle seule, cette hausse a ajouté 75,2 milliards de dollars à la fortune du milliardaire. Revenu au premier plan chez Tesla après son bref passage à la tête du « département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE), Musk a rassuré les investisseurs et creusé l’écart avec son rival Larry Ellison. Ce dernier pointe désormais à 350,7 milliards de dollars, soit 121 milliards de moins que Musk, l’équivalent de la fortune de Bill Gates.

Au-delà de Tesla, Musk tire une part importante de sa richesse de SpaceX, valorisée 400 milliards de dollars en août 2025, dont il détient 42 % (168 milliards). Son influence s’étend également à xAI, sa start-up d’intelligence artificielle liée au réseau social X (ex-Twitter), valorisée 75 milliards de dollars cet été.

Le classement Forbes du 2 octobre 2025

Elon Musk – 499,1 Mds $ Larry Ellison – 350,7 Mds $ Mark Zuckerberg – 245,8 Mds $ Jeff Bezos – 233,5 Mds $ Larry Page – env. 200 Mds $ Sergey Brin – 189 Mds $ Bernard Arnault – 165 Mds $ Jensen Huang – 162,6 Mds $ Steve Ballmer – 156,4 Mds $ Warren Buffett – 148,5 Mds $

Avec ce nouveau sommet, Elon Musk conforte son statut d’homme le plus riche de la planète et écrit une nouvelle page dans l’histoire des grandes fortunes mondiales.