‎ Burkina Faso : Le Premier ministre lance les initiatives volontariat senior et diaspora pour renforcer la mobilisation citoyenne

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce vendredi 3 octobre 2025, la cérémonie officielle de lancement des initiatives « Volontariat Senior » et « Volontariat de la Diaspora ». Placée sous le thème « Valorisation de l’expertise des séniors et de la diaspora par l’engagement volontaire au service de la Révolution Progressiste et Populaire (RPP) au Burkina Faso », cette cérémonie marque une étape majeure dans la dynamique nationale de mobilisation citoyenne.

‎‎Ces deux dispositifs, portés par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi à travers le Programme National de Volontariat au Burkina Faso (PNVB), visent à renforcer l’implication des Burkinabè de toutes générations ainsi que celle des compatriotes vivant à l’étranger dans la construction nationale.

‎Le Premier ministre a souligné que le volontariat senior permettra de valoriser l’expérience, le savoir-faire et la sagesse des aînés, ressources précieuses pour le pays. ‎« Par cet engagement volontaire, nos aînés contribuent à la transmission intergénérationnelle et au développement de secteurs clés tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, la culture, l’artisanat, la technologie et l’informatique », a-t-il déclaré.

‎Concernant le volontariat de la diaspora, le Chef du Gouvernement a mis en exergue la volonté du Burkina Faso de maintenir et de renforcer les liens avec ses fils et filles de l’extérieur. Ce mécanisme constitue, selon lui, un cadre structuré pour mobiliser et valoriser les compétences, expertises et ressources de la diaspora au service du développement local, de la résilience communautaire et du rayonnement international du pays.

‎« La mise en place de ces deux approches intervient à un moment charnière de notre histoire nationale. Face aux défis sécuritaires, humanitaires et économiques, notre pays a besoin de mobiliser toutes ses ressources humaines, partout où elles se trouvent et à toutes les étapes de la vie », a-t-il ajouté.

‎Le Premier ministre a rappelé que ces initiatives s’inscrivent dans la vision du Gouvernement, qui place la refondation de la nation et la mobilisation de toutes les énergies au cœur de son action. Elles contribueront notamment à l’atteinte des objectifs en matière d’éducation de qualité, de réduction des inégalités et de promotion de la paix.

‎Enfin, il a exhorté les volontaires et la diaspora à saisir ces opportunités comme de véritables instruments de transformation sociale et de résilience communautaire, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à soutenir le dispositif national de volontariat, force stratégique pour bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

‎Pour sa part, le Directeur général du Groupement d’intérêt public – Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP/PNVB), M. Djourmité Nestor Noufé, a indiqué que cette démarche illustre la volonté de mobiliser toutes les forces vives : jeunes dynamiques, seniors expérimentés et diaspora engagée.

‎« Nous affirmons ainsi que chaque Burkinabè a un rôle essentiel à jouer dans la construction d’une Nation résiliente, solidaire et prospère », a-t-il déclaré.‎ ‎Ces deux initiatives ouvrent une nouvelle ère de mobilisation citoyenne, où seniors, jeunes et diaspora unissent leurs forces pour bâtir un Burkina Faso plus fort, innovant et solidaire.

‎Source : DCRP/Primature