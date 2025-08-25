Elon Musk porte plainte contre Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles

publicite

Le milliardaire Elon Musk, via ses entreprises X et xAI, a déposé lundi 25 août 2025 une plainte devant un tribunal fédéral au Texas contre Apple et OpenAI, accusés d’avoir scellé une alliance illégale pour verrouiller le marché de l’intelligence artificielle (IA) générative sur smartphones.

Selon la plainte, le partenariat noué en juin 2024 entre Apple et OpenAI, qui a permis l’intégration de ChatGPT à l’iPhone et à l’assistant vocal Siri, bloque l’accès à la concurrence, notamment Grok, l’assistant IA développé par xAI.

Musk accuse Apple de manipuler le classement de l’App Store pour favoriser ChatGPT et de retarder les mises à jour de Grok. Ses entreprises réclament plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts et demandent un procès devant jury.

« C’est l’histoire de deux monopoles qui unissent leurs forces pour assurer leur domination », souligne la plainte.

Apple, qui détient environ 65 % du marché américain des smartphones, et OpenAI, qui contrôlerait plus de 80 % du marché des assistants IA génératifs, sont accusés d’avoir donné à ChatGPT un accès exclusif à « des milliards de requêtes » provenant de centaines de millions d’appareils.

Apple a assuré que l’App Store était « équitable et exempt de tout parti pris ». Sam Altman, patron d’OpenAI, a rejeté les accusations, provoquant une nouvelle passe d’armes verbale avec Elon Musk.

En rappel, Elon Musk, cofondateur d’OpenAI en 2015, a quitté l’entreprise en 2018 et ne cesse depuis de la critiquer. Il a déjà engagé plusieurs actions en justice contre l’organisation, l’accusant de trahir sa mission initiale.

L’affaire s’ajoute aux nombreuses critiques visant Apple et Google, accusés de verrouiller le marché des applications mobiles et de pratiquer des commissions jugées excessives.

