États-Unis : Donald Trump signe un décret interdisant de brûler le drapeau américain

Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé lundi 25 août 2025 un décret exigeant du département de la Justice qu’il enquête et poursuive toute personne qui brûlerait le drapeau américain, une activité que la Cour suprême des États-Unis a jugée comme une expression politique légitime protégée par la Constitution américaine.

Le décret signé par le président républicain dans le bureau Oval reconnaît la décision de la Cour, rendue par cinq voix contre quatre, dans une affaire texane de 1989, mais précise qu’il est toujours possible de poursuivre l’auteur du brûlage du drapeau si l’acte « est susceptible d’inciter à une action illégale imminente » ou s’apparente à des « propos agressifs ».

Dans cette affaire, les juges ont statué par cinq voix contre quatre que le Premier amendement protège le brûlage du drapeau comme une expression politique légitime. Le défunt juge Antonin Scalia, figure conservatrice emblématique que Donald Trump a maintes fois saluée, faisait partie de la majorité.

Le président américain a déclaré lundi 25 août 2025 que brûler le drapeau « incite à des émeutes d’une ampleur jamais vue auparavant », certains « devenant fous » à l’idée de le brûler, tandis que d’autres expriment leur colère. Il n’a pas fourni d’exemples.

Le texte du décret stipule que la profanation du drapeau américain est « particulièrement offensante et provocatrice ». « C’est une déclaration de mépris, d’hostilité et de violence contre notre nation, l’expression la plus claire possible de l’opposition à l’union politique qui préserve nos droits, notre liberté et notre sécurité. Brûler cette représentation des États-Unis peut inciter à la violence et à l’émeute », peut-on lire.

Le décret appelle le procureur général à donner la priorité à l’application « dans toute la mesure du possible » des lois pénales et civiles contre les brûlages de drapeaux causant des dommages non liés au Premier amendement.

Le locataire de la Maison-Blanche a déclaré que la peine pour avoir brûlé le drapeau américain serait d’un an de prison sans possibilité de libération anticipée.

Le décret stipule également que les ressortissants étrangers qui brûlent le drapeau pourraient se voir annuler leurs visas, permis de séjour, procédures de naturalisation et autres avantages liés à l’immigration. Ils pourraient également être expulsés.

Donald Trump a affirmé que la Cour suprême, qui a statué que brûler des drapeaux était protégé par la Constitution, était « très triste ».

« Je suppose que la décision a été prise à cinq voix contre quatre. Ils ont invoqué la liberté d’expression, a dit le président. Mais il y a une autre raison, peut-être bien plus importante. Elle s’appelle la mort. »

