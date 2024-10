Éducation : Moov Africa a entrepris la normalisation de l’école Tangsèga B de Koubri avec la construction de 3 salles de classe

publicite

L’opérateur de téléphonie Moov Africa Burkina Faso a procédé à la pose de la première pierre de la normalisation de l’Ecole Tangsėga B dans la commune rurale de Koubri, le vendredi 04 octobre 2024. Dans un délai de 4 à 6 mois, l’école Tangsėga B passera de 3 salles à 6 salles de classe.

Convaincu que l’éducation est le pilier fondamental de toute société prospère, Moov Africa Burkina Faso a, depuis 2018, décidé de s’engager dans des projets de normalisation d’écoles en construisant de nouvelles salles de classes ou en remplaçant des classes sous paillotes par des salles de classe aux standards nationaux.

Jusque-là, l’Ecole Tangsèga B n’a que 3 salles de classes obligeant les responsables à ne recruter que tous les deux ans, toute chose qui occasionne des sureffectifs pour l’école Tangsèga A. La pose de la première pierre de la normalisation ouvre une nouvelle ère dans l’offre éducative dans cette école.

« Aujourd’hui à Koubri, nous prévoyons la construction d’un bâtiment de trois salles de classe avec équipements en tables bancs pour les élèves, des chaises et bureaux pour les enseignants, la construction de latrines pour les élèves et enseignants, la construction d’un magasin, la construction d’une cantine, la recherche d’une nappe et la mise en place d’un forage, l’installation solaire pour alimenter les trois salles de classe en électricité », a fait entendre Abdelillah Elaydi, Directeur Général de Moov Africa Burkina Faso.

Ces infrastructures contribueront sans doute à soulager les responsables de l’enseignement de base au niveau de la commune de Koubri, les enseignants, les parents d’élèves et les élèves. Les bénéficiaires n’ont pas manqué de le dire à leur bienfaiteur. « Bientôt comme notre école grandira, cela rendra possible des recrutements réguliers.

Dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire, votre action va accroitre l’offre éducative non seulement au profit des enfants de Koubri mais aussi pour les élèves déplacés internes dont l’effectif est de plus en plus grandissant dans notre école », a indiqué madame Builiou née Bambara Mariam, Directrice de l’école Tangsèga B.

Madame Sawadogo Adjarata, Directrice régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre a été témoin de la pose de la primaire pierre de la normalisation de l’école Tangsèga B de Koubri. Elle salue l’action de Moov Africa Burkina Faso qui va contribuer à soulager la communauté éducative de la commune de Koubri.

Moov Africa a inscrit dans ses actions citoyennes comme une priorité l’accès à une éducation de qualité pour tous à travers la normalisation des écoles primaires. La normalisation d’une école primaire est un processus qui consiste à faire passer une école de trois classes à six classes.

L’école Tangsèga B est à trois classes. Moov Africa offre la normalisation des locaux de cette école avec un service complet à l’école. Cette pose de première pierre a aussi été l’occasion pour Moov Africa d’offrir des fournitures scolaires aux élèves de l’école Tangsèga B.

Akim KY

Burkina 24

