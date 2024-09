Moov Holiday Foot 1ère édition : Gounghin FC, grand champion, empoche 3 millions de F CFA

publicite

Lancée en mi-août par l’opérateur de téléphonie Moov Africa, le Tournoi de football inter quartiers baptisé « Moov Holiday Foot », une compétition pour les moins de 17 ans qui a rassemblé 16 équipes de la Province du Kadiogo, a connu son apothéose le samedi 28 septembre 2024 à Ouagadougou.

Après 31 matchs disputés par 16 équipes de la Province du Kadiogo, les deux grands finalistes de la première édition de « Moov Holiday Foot », l’équipe AEFA 11 du quartier Karpala et Gounghin FC du quartier du même nom se sont s’affrontés samedi soir, sur le Terrain Omnisports de Wayalghin.

À l’issue d’un math âprement disputé « Gounghin FC » s’est imposé deux buts à zéro face à AEFA11 de Karpala. L’équipe vainqueur « Gounghin FC » a remporté la 3 000 000 F CFA plus des médailles d’or plus un jeu de maillot et deux (02) ballons pour l’équipe.

L’équipe de AEFA11, deuxième a remporté la somme de 2 000 000 F CFA, des médailles d’argent plus un jeu de maillot et deux (02) ballons et l’équipe CFFAO troisième a encaissé 1 000 000 F CFA plus des médailles de bronze, un jeu de maillot et deux (02) ballons.

En plus, le meilleur buteur, le meilleur gardien, la meilleure équipe mobilisatrice ont été récompensés. À l’image de Nezié Boubacar Moumouni, capitaine de Gounghin FC, c’est la joie et la reconnaissance envers Moov Africa.

« Il y avait l’intensité. On a pu marquer dès le début ça été un avantage pour nous. On est heureux. Merci à Moov, c’est le numéro 1 au Faso », a-t-il laissé entendre après avoir reçu les lots. Les autres équipes non loin de se décourager plaident auprès de Moov pour une deuxième édition afin de se repositionner.

Il faut rappeler que Moov Africa a initié ce tournoi inter-quartiers dénommé Moov Holiday Foot adressé aux jeunes de moins de 17 ans du Grand Ouaga. La compétition a débuté le 17 août 2024 et la finale s’est déroulée ce 28 septembre 2024.

Moov Africa, dans son engagement citoyen accompagne la jeunesse à travers cette compétition de football pour l’occuper sainement au cours des vacances scolaires. L’ambition est aussi de pouvoir déceler les futurs talents, identifier les jeunes joueurs prometteurs et leur offrir des opportunités pour évoluer dans le monde du football. Et l’objectif est atteint, selon Abdelillah El Aydi, Directeur général de Moov Africa Burkina Faso.

« Nous voilà à l’apothéose de la compétition. Aux jeunes compétiteurs, je voudrais marquer un moment pour exprimer ma fierté envers chacun d’entre vous. Votre enthousiasme, votre fair-play, et votre engagement ont fait de cette célébration sportive un véritable succès.

En initiant cette compétition à l’endroit de la jeunesse, notre objectif était, entres autres, d’offrir une plateforme aux jeunes joueurs, pépinières du football burkinabè, permettre aux talents de s’exprimer, occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires et participer au renforcement de la cohésion entre jeunes de divers quartiers de Ouagadougou. Et je crois, me fondant sur les rapports qui m’ont été faits, que nos objectifs sont en grande partie atteints », a-t-il exprimé.

Le Ministère en charge des sports et de la jeunesse, les autorités de l’Arrondissement n°10 de la commune de Ouagadougou et ainsi que la chefferie coutumière de Wayalghin ont témoigné par leur présence leur adhésion à l’initiative de Moov Africa.

Pour Frank Sia, Chargé de mission au cabinet du ministre en charge des sports, leur département ne peut rester indifférent face à cette initiative louable. Lance-t-il, « je pense que c’est le début d’un partenariat de notre département et cette entreprise citoyenne pour aider les jeunes talents à pouvoir avoir une tribune d’expression et également pouvoir avoir de la compétition dans les jambes ».

Akim KY

Burkina 24

