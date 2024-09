Tournoi Maracaña Nazareth Acte 3 : Nahouri FC porte désormais la couronne de cette compétition des jeunes de Sonré

publicite

La 3ème édition du tournoi Maracaña Nazareth a connu le sacre de l’équipe du Nahouri FC. Cette compétition a enregistré 22 équipes inscrites au départ. Ses portes se sont refermées à travers sa grande finale le dimanche 29 septembre 2024 à Ouagadougou. Elle a opposé l’équipe vainqueur à Atlanta FC (2 buts à 1).

Au départ un match un peu corsé au milieu c’est ce qui a d’abord été servi avant de voir les dés lancés. Avant même de qualifier cette rencontre de sans saveur, Nahouri FC a été l’équipe qui a trouvé le chemin des filets en première. Cela, avant même d’aggraver le score à quelques minutes seulement après le premier but. C’est un score qui va départager les deux équipes en cette première période.

Les choses vont s’emballer en deuxième période

A la reprise jouant sur son expérience, Nahouri FC a laissé le ballon à Atlanta FC tout en jouant la prudence. La deuxième équipe moins efficace devant les buts a été récompensée. Le score s’est réduit quelques minutes avant la fin du match. On en est resté là (2-1).

Ce coude-à-coude entre ces deux équipes a value la joie du promoteur Rodrigue Avanwo. Selon lui, c’est l’objectif qui a été assigné à cette compétition au delà de regrouper les jeunes autour du ballon rond. Cet objectif est de détecter des talents à travers cette communion de ses dires et faire communier ces jeunes. « Après avoir joué au quartier on a constaté que les jeunes aiment le football. Raison pour laquelle je me suis lancé dans cette ambition d’amener mes amis à jouer aussi au football», a fait savoir Rodrigue Avanwo.

Trois éditions après c’est une initiative qu’il n’a pas regretté à l’écouter surtout en parlant de l’engouement autour de ce projet. « Le début n’a pas été comme ça. Je remercie les grands frères, ceux là même qui nous ont soutenus dès le départ. Aujourd’hui nous sommes à ce niveau en cette troisième édition. Les gens sont sorties massivement et ça montre qu’ils apprécient ce que nous faisons dans le quartier», a-t-il dit.

La réussite de cette troisième édition de ce tournoi Maracaña a également été possible grâce à l’accompagnement de Kuiliga Rodrigue, parrain de l’édition. « Il s’est approché de moi pour m’annoncer qu’il veut organiser une compétition de football. Comme le football rassemble beaucoup de personnes et que nous parlons de la cohésion sociale je me suis joint à lui pour faire passer ce message de rassembler beaucoup de monde », a justifié le parrain.

Le champion de cette édition a remporté la somme de 100 000 F CFA. La deuxième équipe est repartie avec la somme de 75 000 FCFA sans compter les gadgets et le trophée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

