Moov Africa Burkina Faso lance Moov Holiday Foot pour occuper sainement la jeunesse Ouagalaise

C’est parti pour la première édition du tournoi de football inter quartiers de l’opérateur de téléphonie Moov Africa Burkina Faso. Ce tournoi est dénommé Moov Holiday Foot. Un mois durant, 16 équipes issues de la capitale burkinabè vont s’affronter sur le terrain omnisports Bassibri de Wayalghin. Cette compétition concerne les catégories de moins de 17 ans. Elle a été lancée ce samedi 17 août 2024 pour plus d’un mois de compétition.

«Le sport est un puissant levier de développement personnel et de la cohésion sociale», selon les responsables de la compagnie de téléphonie mobile Moov Africa Burkina Faso. Pour matérialiser cette vision, elle organise un tournoi de football pour permettre à la jeunesse Ouagalaise de communier autour du ballon rond pendant ces périodes de vacances.

Ce tournoi est dénommé Moov Holiday Foot et concerne les catégories de moins de 17 ans. Il s’agit ici selon le chargé de communication de Moov Africa Burkina Faso, Ibrahima Badiel d’occuper sainement la jeunesse dans ces périodes de vacances.

« Moov Africa a décidé de lancer cette initiative dans le grand Ouaga. C’est essentiellement pour occuper ces jeunes pendant les vacances. Nous voulons montrer notre proximité au niveau de la jeunesse. Ici c’est aussi pour permettre de découvrir les talents. Ce tournoi permettra aux jeunes de communier autour du ballon rond. On a aujourd’hui 16 équipes qui vont s’affronter jusqu’à la finale qui va se jouer en fin septembre », a-t-il fait savoir.

Au delà de cette communion, le tournoi entend promouvoir les valeurs du vivre ensemble au sein de la jeunesse. « Nous avions 19 équipes qui se sont inscrites à travers un numéro WhatsApp et on a retenu 16. Ce sont des équipes des différents arrondissements de Ouagadougou et les communes rurales du grand Ouaga. Nous voulons promouvoir le football au niveau des jeunes et favoriser l’esprit sportif », a ajouté le chargé de communication.

Selon le représentant du directeur général de Moov Africa Burkina, Zouhair Cheddadi, le sens de ce tournoi se trouve même dans l’essence du sport qui est un puissant levier de développement. «Moov Holiday Foot est une opportunité pour nos jeunes talents de montrer leur potentiel, de se dépasser et de rêver grand. Nous espérons que cette compétition sera une source d’inspiration pour tous les participants, joueurs, entraîneurs comme supporters», a dit le représentant du Directeur Général.

A la clé de ce tournoi, se trouve une enveloppe de 3 millions de Francs CFA pour le champion. Le deuxième aura droit à 2 millions et une somme de 1 million de francs CFA pour le troisième. Une première dans la sphère des organisations des compétitions sportives, selon les responsables de Moov Africa Burkina.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

