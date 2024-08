Organisation de la petite catégorie au Burkina Faso : Oumarou Sawadogo compte se passer des coupures de 25% de la bourse

publicite

Le candidat à la présidence de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo a déclaré le samedi 17 août 2024 à Bobo-Dioulasso que s’il est élu, il va rompre avec les coupures de 25% de la bourse pour organiser les championnats des petites catégories qui ont provoqué les deux crises dans le Faso foot la saison écoulée.

Face aux acteurs du football de la région des Hauts-Bassins, l’épineuse question de la bourse est revenue lors des échanges. Le candidat a fait savoir que son équipe et lui vont travailler à accroître les ressources financières et optimiser leur gestion. Ils vont œuvrer à stabiliser la bourse et organiser le championnat des petites catégories mais sans déduire les 25 % de la bourse comme ce qui était fait auparavant.

«Votre bourse, nous n’en voulons pas. Nous allons travailler à trouver des ressources pour le championnat de petites catégories», a laissé entendre le Colonel-Major à la retraite Oumarou Sawadogo.

Pour lui, c’est le non-respect de la parole donnée et le marchandage des postes qui ont conduit à cette crise de gouvernance. Il entend donc développer le premier axe de son programme sur l’amélioration de la gouvernance à travers notamment le renforcement des capacités basées surtout sur des valeurs de collégialité et de redevabilité.

Le consensus d’Oumarou Sawadogo porte ses fruits à Bobo

Les acteurs du football de la région des Hauts-Bassins sont revenus sur le consensus avec le ralliement de plusieurs candidats. Selon eux, si le ralliement n’est pas fait de bonne foi, les résultats escomptés ne seront pas atteints. Là-dessus, Rahim Ouédraogo, un des candidats ralliés a tenu à être on ne peut plus clair. «Je suis avec le candidat Oumarou Sawadogo à 300 %», a-t-il dit.

Depuis plusieurs mois, le président du district du Houet, Ismael Traoré et Rahim Ouédraogo ne s’adressaient plus la parole, suite à des mésententes liées au football. Cette rencontre a permis à ces deux acteurs de fumer le calumet de la paix en public à travers une poignée de main fraternelle.

L’équipe de campagne d’Oumarou Sawadogo mettront le cap sur Banfora dans la région des Cascades. L’élection du président de la Fédération burkinabè de football est prévue pour le 31 août prochain. Oumarou Sawadogo est le seul candidat en raison de l’invalidation des dossiers de ses challengers notamment Ali Guissou et Jonathan Pitroipa.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

