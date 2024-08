« Avec Marie » et « Merci Jésus » : Un projet musical du chantre YONGY Lorenzo Di Maria à découvrir !

publicite

YONGY Lorenzo Di Maria est un artiste chrétien burkinabè vivant au Canada. En 2001, il affiche sa volonté d’inscrire son nom dans les livres d’or de la musique burkinabè à travers la sortie de son album « Maan Neere ». Par manque de producteur, il connut une « page noire musicale » entre 2002 et 2018, chose qui l’éloigne de la scène. Mais il renoue avec la composition et l’enregistrement. Avec la ténacité, la résilience et surtout la force spirituelle, il triomphe de cette panoplie de difficultés et donne vie à son projet musical « Avec Marie » et « Merci Jésus », marqué par une profonde spiritualité et un engagement envers son art. Interview !

Burkina 24 : Que retenir de votre parcours dans la musique ?

YONGY Lorenzo Di Maria : Un parcours aussi ordinaire d’un passionné de la musique qui a eu le privilège de recevoir des cours d’initiation à la musique, d’aimer la musique et de s’exercer en créant des chants depuis le secondaire. Le premier essai, c’était en classe de première où j’ai fait ma première prémaquette, ensuite entre 2000-2001, le premier album reggae qui n’a pas eu une production exécutive.

Ce parcours dans la création sans résultat loin de s’arrêter nous a conduits à des chorales de mes pays hôtes : Coro de Nuestra Señora de Soccoro (Chorale de la Paroisse de Notre Dame du Perpétuel Secours, Murcie en Espagne, Chorale Saint François D’Assise de Treichville de Notre Dame du Perpétuel Secours, et tisser de la collaboration avec un groupe comme Vox Christi, Chorale multiculturelle de la Paroisse St Bonaventure, Montréal – CANADA, Chorale italienne de la Chapelle Santa Famiglia. C’est en cela le parcours permanent de formation et de service à ma communauté catholique de base.

Burkina 24 : Parlez-nous de votre projet de double album « Avec Marie » et « Merci Jésus » !

YONGY Lorenzo Di Maria : En effet il s’agit d’un projet d’Albums dont le premier est Avec Marie, 13 titres et le 2e Merci. Jésus, 12 titres. Je parle de projet car j’ai eu la grâce d’impliquer plusieurs entités de chœurs, de musiciens et d’acteurs culturels qui ont contribué à sa réalisation. Alors nous avons décidé de le lancer le 31 Mai comme date de sortie symbolique.

Et du fait que nous avons roulé la bosse dans plusieurs Chorales il fallait les y impliquer d’où les langues : italien-espagnol-anglais et bien sûr le français et le mooré. Dans le répertoire, nous avons fait aussi des adaptations en italien et espagnol, question de placer un point d’honneur à nos collaborations.

Burkina 24 : Quel est le message principal diffusé à travers ces œuvres musicales ?

YONGY Lorenzo Di Maria : Le projet a une collaboration gospel et dégage notre foi en Dieu créateur, en son fils notre sauveur que nous adorons tous et un hommage à la Très Sainte Vierge Marie que nous vénérons. De plus notre engagement social s’invite dans le répertoire.

Burkina 24 : Vous êtes consacré dans l’œuvre de Dieu, comment se fait la conciliation avec la carrière musicale ?

YONGY Lorenzo Di Maria : Je suis communicateur de formation et de profession, enseignant en langues. J’interviens principalement comme Agent Pastoral en Soins Spirituels. C’est d’ailleurs un ministère qui rime avec la musique car cela renforce mes convictions, inspire mes créations, alors la conciliation est parfaite.

Burkina 24 : Doit-on vous définir comme un chanteur chrétien ou un chrétien chanteur ?

YONGY Lorenzo Di Maria : « Avec Marie » et « Merci Jésus », c’est principalement un projet dédié à la musique chrétienne avec quelques touches à engagement social. Je peux oser dire les deux parce que avant d’exercer le ministère de chantre, je suis d’abord chrétien, compositeur et même des titres qui n’ont pas de consonance chrétienne, alors je suis simple chrétien qui chante à la base et depuis un certain temps je m’exerce au ministère de chantre.

Burkina 24 : Entre le Burkina Faso et le Canada, quel plan de communication est dégagé pour faire connaître ce nouvel opus ?

YONGY Lorenzo Di Maria : Nous nous approprions les stratégies de communication traditionnelle pour une visibilité de nos Albums, l’environnement chrétien ou catholique étant ce qu’il est, nous faisons les approches de proximité dans les différents cadres tout en nous donnant les moyens de nous préparer une présentation de l’Album par la dédicace très bientôt, après avoir opté pour la découverte avant cet événement. Il y a aussi des échéances qui accompagnent la stratégie en terme de planning.

Burkina 24 : Déclinez votre regard sur la musique religieuse du Burkina Faso ?

YONGY Lorenzo Di Maria : La musique religieuse est assez florissante, elle se développe avec des produits de qualité. Pour parler comme quelqu’un, nous faisons notre part de travail et de ministère et nous attendons les retours dans tous les sens mais surtout le soutien. Cependant cela reste un ministère, un service alors il reste à avancer avec la grâce de Dieu dans une confraternité saine et constructive.

*NB : Les œuvres « Avec Marie » et « Merci Jésus » sont disponibles sur le marché du disque aux numéros 226 56740046/+2661127535/[email protected]

Propos recueillis par Akim KY

Burkina 24

