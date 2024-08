Mois de la solidarité 2024 : Le CERFI entend soutenir 3 600 personnes vulnérables au Burkina Faso

publicite

Dans l’optique d’apporter du soutien aux personnes vulnérables, le bureau exécutif national du Centre d’études, de recherches et de formation islamique (CERFI) a procédé au lancement des activités du mois de la Solidarité 2024, le samedi 17 août 2024 à Kaya, dans le Centre-nord.

Au regard de la crise humanitaire et sécuritaire que traverse le Burkina Faso, le Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) entend jouer sa partition en manifestant sa solidarité à l’endroit des personnes déplacées internes (PDI) en particulier et des personnes démunies et vulnérables en général.

Sous l’appellation de « mois de la solidarité », un mois entier est dédié à l’organisation d’une solidarité agissante. Durant ce mois, soit du 17 aout au 17 septembre 2024, plusieurs activités sont prévues en faveur des personnes nécessiteuses et vulnérables dans 40 bureaux provinciaux du CERFI fonctionnels du pays.

Durant le mois, le Cercle envisage la distribution de kits scolaires, des consultations médicales gratuites, la collecte et la distribution des effets d’habillement et de matériel, des séances de don de sang, des visites aux structures pénitentiaires, sanitaires et de protection sociale, des journées récréatives avec des enfants de PDI, etc. À terme, les activités du mois de solidarité comptent toucher plus de trois mille six cents (3 600) bénéficiaires sur l’étendue du territoire national.

Ce mois de la solidarité 2024 se tient sous le thème « Crise humanitaire au Burkina Faso : quelles contributions des musulmans pour soulager les personnes vulnérables ? ». Face aux défis humanitaires que connait le Burkina Faso, la solidarité devient un facteur déterminant pour renforcer la résilience, la cohésion sociale voire la stabilité sociale, selon le Docteur Adama Coulibaly, premier vice-président du CERFI.

« Le musulman ne saurait être indifférent aux maux qui touchent sa communauté ou sa nation. En honorant de votre présence cette cérémonie de lancement des activités du mois de solidarité que le CERFI a initié et qui suscite un intérêt au fil des années, vous participez à perpétuer une des traditions de notre prophète (SAW) quand il dit : n’est pas des nôtres celui qui ne se soucie pas des problèmes de ma communauté ?

Alors répondre aux besoins des plus démunis est un devoir et une obligation. Le Saint-Coran l’a décrit comme un droit pour les nécessiteux ; ce n’est pas une faveur de la part du donateur mais une obligation et une responsabilité qu’il a envers la communauté », a-t-il soutenu.

L’initiative est noble, selon Zakaria Ouédraogo, Directeur provincial de l’Action Humanitaire du Sanmatenga. « Le contexte actuel est difficile pour les personnes déplacées internes, au niveau du Sanmatenga, nous avons une population qui s’est déplacée, il faut forcément ces genres d’activités pour accompagner l’État », a-t-il dit.

A l’occasion du lancement du mois de la solidarité 2024. L’imam du CERFI, Alidou Ilboudo a tenu à rappeler que les frères et sœurs musulmans doivent assistance et présence aux côtés des personnes qui sont touchées par la crise humanitaire. Séance tenante, des personnes démunies ont reçu symboliquement des dons en vivres, donnant ainsi le ton des activités du mois de la solidarité 2024.

Akim KY

Burkina 24

