Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement : 3 ans d’actions au service de la jeunesse burkinabè

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) a célébré son troisième anniversaire le samedi 17 août 2024. À cette occasion, une assemblée générale a été convoquée afin de dresser un bilan des activités menées depuis sa création et de définir de nouvelles orientations pour l’avenir.

L’AJPD-BF, fer de lance de la jeunesse engagée pour la paix et le développement au Burkina Faso, a soufflé ses trois bougies le samedi 17 août 2024. Cette alliance faut-il le préciser a pour credo la promotion de la bonne gouvernance et par l’assistance humanitaire et le renforcement des capacités techniques des jeunes burkinabè et de la diaspora.

Ainsi, depuis trois ans maintenant, elle œuvre dans la réalisation de leurs missions. Lors de cette assemblée générale annuelle, les membres ont passé en revue les réalisations accomplies au cours des trois dernières années et ont tracé les grandes lignes de leurs actions futures.

« Nous avons enregistré plus de 600 nouveaux membres en l’espace de trois ans d’existence. En 2021, nous n’avions que quatre membres, à savoir les co-fondateurs ici présents. Puis en 2022, nous avons eu 30 nouveaux membres passant ainsi à 34, et en 2023, nous avons eu 213 nouveaux membres, et entre décembre 2023 et août 2024, le grand boom, diraient certains, nous avons eu 401 nouveaux membres, soit un taux de croissance de 162% en l’espace de huit mois », a renseigné Diandé Sofiane Fadel, membre de l’AJPD-BF.

En outre, il ajoute que l’AJPD-BF a mené des activités de grande envergure durant ces trois années d’existence. « Depuis 2021, nous avons pu mener 86 activités et sorties, ce qui nous a permis de toucher plus de 2 millions de personnes directement ou indirectement. Nous avons eu 42 sorties auprès des ambassades, auprès des institutions, pour des signatures de partenariat ».

Ces réalisations, à en croire les membres de l’AJPD n’ont pas été sans faille. Bien qu’ils aient des bisbilles par moment, l’objectif commun a toujours primé. Dans cet élan de solidarité, il est alors appelé à la résilience, pour contrer tout défi.

« Le Burkina Faso, comme d’autres nations africaines fait face à des turbulences. A l’AJPD-BF, nous avons choisi de ne pas être de simples spectateurs de l’histoire, mais bien sûr des acteurs principaux. Nous avons décidé de porter très haut les valeurs de paix, de justice, de développement », a déclaré Tegawendé Brice Ouédraogo, président de l’AJPD-BF.

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso est présente dans 24 pays, 13 pays en Afrique y compris le Burkina, 4 pays en Asie, 5 pays en Europe, et 2 pays en Amérique.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

