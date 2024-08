« Un pays développé, c’est un pays qui arrive à se nourrir lui-même » (Aïssata Ilboudo, coordinatrice de l’Alliance des femmes engagées pour la patrie)

publicite

L’Alliance des femmes engagées pour la patrie (AFEP) a organisé le samedi 17 août 2024 une conférence publique sur le thème « offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 de la transition : Enjeux et partition des femmes engagées ». L’objectif de cette conférence est de décrypter le rôle des femmes dans cette offensive pour la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

« Quand le ventre est vide c’est compliqué. Un pays développé, c’est un pays qui arrive à se nourrir lui-même. Et c’est dans cette initiative que nous avons invité les femmes à se mettre dans cette lancée pour accompagner nos autorités à atteindre l’autosuffisance alimentaire », a souligné Aïssata Ilboudo, coordinatrice de l’Alliance des femmes engagées pour la patrie (AFEP).

C’est dans cette optique que l’alliance a tenu une conférence publique sur les enjeux et la partition des femmes engagées à l’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 de la transition.

Aïssata Ilboudo a fait savoir qu’à travers cette conférence, c’est aider les femmes à mieux appréhender la philosophie de l’initiative agro-pastorale et halieutique, décrypter les enjeux conjoncturels et éclairer les femmes sur les pistes d’actions pour s’approprier l’offensive et participer à l’atteinte des ambitions de l’initiative.

Et pour mieux faire comprendre aux femmes l’offensive, l’alliance a fait appel à Hamadou Kabré du secrétariat technique de l’offensive agro pastorale et halieutique pour faciliter cette conférence.

Il a penché ses réflexions sur la thématique générale de la conférence qui est « offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 de la transition : Enjeux et partition des femmes engagées ».

« L’offensive agro pastorale et halieutique est à la fois une vision et un engagement du gouvernement à travailler pour réduire notre dépendance vis-à-vis de nos importations et également travailler à ce qu’on puisse créer des emplois décents dans ce secteur », a rappelé Hamadou Kabré.

Afin de mieux intégrer la participation des femmes à l’offensive agro pastorale et halieutique, le conférencier du jour a procédé à la « présentation de l’offensive agro pastorale et halieutique.

Deuxièmement nous allons dire qu’est-ce que nous entendons des femmes, qu’est-ce qu’elles peuvent faire pour contribuer à la souveraineté alimentaire dans notre pays et également qu’est-ce qu’elles peuvent gagner. C’est entre autres leur montrer les opportunités qu’offre cette initiative ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

