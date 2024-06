Offensive agro-pastorale au Burkina Faso : Les PME veulent jouer leur partition 

publicite

En marge de la journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) édition 2024, l’agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME) a initié ce jeudi 27 juin 2024 à Ouagadougou une conférence publique autour du thème <<Offensive agro-pastorale : contribution des PME pour un Burkina sans faim>>.

Au Burkina Faso, les micros, petites et moyennes entreprises représentent environ 90% du tissu économique et contribuent à la formation du PIB à hauteur de 40%. Cette information a été partagée par Sanibé Fao, représentant le secrétaire général du ministère en charge du commerce, pour signifier l’importance et l’apport considérable des PME dans la contribution du système socioéconomique.

D’ailleurs il a soutenu que la célébration de la journée des PME burkinabè malgré le contexte sécuritaire témoigne non seulement de la résilience et la détermination du gouvernement à poursuivre les chantiers du développement économique national.

Sanibé Fao a indiqué que les échanges permettront aux acteurs publics, privés, entrepreneurs et partenaires techniques et financiers de mieux comprendre les objectifs poursuivis par l’offensive agro-pastorale et halieutique et surtout les différentes contributions et actions que peuvent entreprendre les PME pour l’attente des objectifs de la politique gouvernementale.

<< L’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 entre dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la production agricole, adoptée le 31 mai 2023 en conseil des ministres. Elle vise à permettre au Burkina Faso d’assurer sa souveraineté alimentaire et la création d’au moins 100.000 emplois décents dans le secteur agro-pastoral pour les jeunes, les personnes déplacées internes (PDI) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP)>>, a-t-il rappelé.

En outre, Issa Traoré, directeur général de l’AFP-PME, a ajouté que l’objectif de la conférence publique va contribuer à accentuer la sensibilisation des acteurs des PME à mieux comprendre l’offensive agro-pastorale et halieutique en vue d’identifier les opportunités et apporter des solutions entrepreneuriales afin d’opérationnaliser la vision gouvernementale.

Par ailleurs, le conférencier du jour, Rémy Palé, a expliqué qu’il va s’entretenir avec les participants sur comment les PME pourraient contribuer à la mise en œuvre de l’offensive, sur les opportunités qui sont offertes aux PME à travers l’offensive agro-pastorale et aussi formuler des recommandations pour l’atteinte des objectifs de l’offensive.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

