Plusieurs résultats du baccalauréat 1er tour session de 2024 sont disponibles depuis ce jeudi 27 juin 2024. Le centre de composition du Lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou a abrité trois (03) jurys dont 2 jurys pour la série A4 et 1 jury pour la série D.

Tout comme les autres centres de compositions, celui du lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou a procédé à la délibération des résultats de l’examen du baccalauréat de la session 2024. Le jury 116 a enregistré 280 candidats avec 260 présents et 20 absents. Ce jury a totalisé 114 admis au premier tour soit 40,71% de taux de réussite.

Selon le président du jury 116, Tounkougna Zanzé, le processus de délibération s’est déroulé sans difficultés majeures. Il a précisé qu’à l’heure, les énergies sont orientées vers le second tour. « Nous venons de délibérer le premier tour, on a eu 114 admis ce qui représente un taux de succès de 40,71%, 72 admissibles soit 25,71%. Les ajournés sont au nombre de 94 soit un taux de 33, 57% », a-t-il expliqué.

Quant aux admis, ils ont manifesté leur joie tout en indiquant que ce sont les prières et le travail qui sont à la base de cette satisfaction. « Je suis vraiment très heureuse d’entendre prononcer mon nom par le président du jury parmi les admis. Mon papa qui m’a accompagné aussi était content.

Au début j’avais tellement peur et ne voulais pas venir ce matin. Mais grâce à Dieu je suis admise au premier tour. Je pense que ce sont les bosses de 9 mois qui ont donné leurs fruits », a manifesté Nématou Tassémbedo, candidate admise au premier tour dans le jury 117.

Pour certains ajournés trouvés sur place, les moyens ne manquent pas pour justifier leur échec. « Ça n’a pas marché avec moi et ça me décourage. Les sujets de la série D n’étaient pas abordables pour nous. Surtout le sujet de SVT et la physique. En plus de ça aussi, j’accuse les correcteurs.

Comment on peut demander à un élève de la terminale de choisir la bonne réponse. En classe, on s’était habitué à faire des exercices de raisonnement puis interpréter. Mais quand ça devient comme ça, c’est très compliqué pour nous de nous en sortir » a fustigé, Hassami Belem, un candidat malheureux du 119.

En rappel, la région du centre a enregistré 40642 candidats à cette session du baccalauréat 2024. Et le second tour est prévu pour le 1er juillet 2024.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

