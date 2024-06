Mise en œuvre du PUDTR : 30 milliards de F CFA investis dans la commune de Fada N’Gourma

publicite

Afin de renforcer la résilience des populations, le Programme d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) a fait d’importantes réalisations d’infrastructures structurantes dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’assainissement, de la formation, etc.

Dans la commune de Fada N’Gourma, les 26 et 24 juin 2024, des Hommes de médias étaient sur les traces des réalisations du Programme d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR). Dans la ville de Fada, le PUDTR a revêtu 29 kilomètres de routes et 47 kilomètres de canaux d’évacuation d’eau dans le cadre des travaux d’assainissement.

« Au total à ce jour, nous avons pu réaliser 47 kilomètres de caniveaux, les routes revêtis, on avait prévu 22 kilomètres mais avec les économies on a pu réaliser 29 kilomètres en pavées et en béton bituminé », a expliqué Jacob Guiguemdé, Assistant en infrastructure du PUDTR.

Au secteur 3 de la ville, une zone inondable, l’aménagement du canal d’évacuation qui arpente beaucoup de secteur également donne un nouveau souffle aux populations. 11 secteurs de la ville de Fada N’Gourma ont été concernés par les travaux d’assainissement. Le cout global de ces différentes réalisations s’élève à environ 22 milliards FCFA selon Jacob Guiguemdé. En plus des pistes rurales ont été aménagés.

Ces réalisations contribuent énormément à fluidifier la circulation dans la ville de Fada et à améliorer l’accès aux zones périphériques de la ville auparavant inaccessibles. « Avant la boue nous dérangeait beaucoup.

Mais maintenant ça va on est très content » ; « ici, Il y a l’eau qui nous embêtait beaucoup. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont tombés à cause de l’eau ici. Mais aujourd’hui ils ont arrangé la voie, nous sommes contents », ont exprimé respectivement Gnada Aminata et Ouédraogo Issa, des habitants du secteur 3 de Fada retrouvés aux abords du canal réalisé par le PUDTR.

En plus de ces travaux d’assainissement, plusieurs infrastructures sanitaires, scolaires, administratives ont été réalisées dans la ville de Fada N’Gourma au profit des populations. Entre autres, il y a le centre d’écoute et de transite réalisé pour la commune de Fada.

C’est un centre d’une capacité d’accueil de 100 personnes destiné à accueillir les victimes de Violence Basée sur le Genre (VBG). En plus de ce centre moderne, un bâtiment administratif est en pleine construction au profit de la direction régionale de l’action sociale de l’Est.

Dans le domaine santé, le PUDTR a entièrement réalisé un nouveau CSPS à hauteur de 249 millions environs au secteur 2 de Fada afin de contribuer à l’offre de soins aux populations.

Aussi, des travaux de normalisation ont été faites au Centre médical Urbain du secteur 1. Les tous petits n’ont pas été oubliés par le Programme. Au secteur 3, un centre d’éducation préscolaire a été réalisé.

Au secteur 7, un marché est en pleine reconstruction avec plus de 200 boutiques modernes aux profits des populations. Il faut noter que le PUDTR touche également le volet formation, et économique.

Dans ce sens, 13 associations ont reçu des formations de renforcement de capacité et des fonds de roulement de la part du PUDTR pour mener des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

L’Association Otayiénou du Gourma et l’association Teeg-wendé des femmes déplacées internes du Gourma, des associations féminines spécialisées dans la transformation et la vente des produits locaux ont vu leurs capacités de production augmenter et leurs conditions de vie s’améliorer grâce à l’accompagnent du PUDTR.

« Le PUDTR nous a donné 2. 999 000 FCFA et des équipements d’une valeur de 11 millions pour nous permettre de travailler. Notre vie a changé », a laissé entendre Lompo Fatimata, responsable de l’association Otayiénou du Gulmu.

En plus, la salle polyvalente de Fada est un bâtiment moderne en pleine réalisation pour un cout d’environ 2,5 milliards FCFA. D’une capacité d’accueil de 1000 personnes, l’infrastructure intègre d’autres ouvrages connexes comme des latrines des sales de réunions, des hangars, etc. et présente bien commodité et prend en compte les personnes à mobilité réduite.

Le PUDTR est un projet financé par la Banque mondiale qui intervient dans 30 commune au Burkina Faso dont celle de Fada N’Gourma. Le Programme investit environ 3O milliard FCFA dans la commune de Fada et environ 60 milliard dans la région de l’Est afin de renforcé la résilience des populations affecté par l’insécurité selon Martial Wilfrid Bassolé, coordinateur du PUDTR.

« Il était de bon ton pour le gouvernement d’intervenir ici pour aider à renforcer la résilience de la ville mais également aider les populations à avoir des activités génératrices de revenus », souligne-t-il.

Akim KY

Burkina 24

