Région de l’Est : Le PUDTR renforce la résilience des populations à travers des réalisation d’infrastructures structurantes

Des Hommes de médias sur les traces des réalisations du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience dans la région de l’Est (PUDTR). Dans les communes de Tibga, de Diabo et de Diapangou, plusieurs infrastructures ont été réalisées au profit des populations qui en tirent satisfaction.

Dans sa mise en œuvre, le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience dans la région de l’Est (PUDTR) a réalisé pour les communes bénéficiaires de ses interventions des infrastructures structurantes dans divers secteurs notamment des infrastructures éducatives, sanitaires, hydrauliques, assainissement et routières.

Le mardi 25 juin 2024, le PUDTR a entamé une caravane de presse dans la région de l’Est avec pour objectif de renforcer la visibilité du PUDTR à travers une communication autour des résultats obtenus dans ses zones d’intervention.

Dans ce cadre, la commune de Tibga a accueilli en premier la délégation du PUDTR et les hommes de médias. Dans cette commune, le projet a normalisé 08 écoles et 2 CSPS. À l’école de Bolontou A et B, premier escale de la délégation, des salles de classes, des halls, des latrines ont été réalisées au profit des apprenants.

Et c’est une grande reconnaissance pour Lankoandé Youmani, directeur de l’école Bolontou B qui a vu le nombre des salles de classe de son établissement passé de 3 à 6. « Avant, il fallait négocier une salle de classe au niveau du centre de la mission catholique pour accueillir les nouveaux inscrits, au CPI. Ce joyau nous permet d’accueillir maintenant tous les élèves sur le même site », a-t-il exprimé.

Pour Jacob Guiguemdé, ingénieur en génie civil, assistant en infrastructure du PUDTR, la réalisation des différentes infrastructures est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir la qualité des ouvrages au bénéfices des populations bénéficiaires.

À entendre l’ingénieur toujours, la réalisation de ces différentes infrastructures tiennent comptes des personnes à mobilité réduite ou les personnes vivantes avec un handicap. Ceci, dit-il est l’une des priorités, de la Banque mondiale, principal bailleur du projet.

Après la commune de Tibga, la délégation a fait une escale dans la commune de Diabo ou le projet PUDTR a réalisé des infrastructures au CSPS de Maoda. Là-bas également, des latrines, des halls d’attentes des logements ont été réalisés au profit des patients, les accompagnants et du personnel soignant.

Dans la commune de Diapangou, le PUDTR a également posé ces marques. Des halls, un dépôt pharmaceutique, un poste d’eau automne, etc. ont été réalisés aux profits des populations. Angélina Belemyegré, infirmière en poste au CSPS de Tilonti n’a pas manqué d’égrener les avantages des infrastructures réalisées par le projet.

« Au tout début nos accompagnants avaient des soucis. Il n’y a pas assez d’ombre. Après ça il y a de l’électricité aussi qui nous soulage. Au début, Il n’y avait pas de lumière, nous sommes obligés de rentrer avec des portables pour allumer faire des accouchements. Au début on partait à un kilomètre pour chercher l’eau. Depuis qu’on a eu le forage c’est vraiment un ouf de soulagement », a-t-elle cité.

La plupart des infrastructures réalisées par le PUDTR sont déjà exploitées par les bénéficiaires. Cependant, sur le site de l’école de Litiayenli n’a pas encore abouti. Le contrat de l’entreprise qui avait la charge la réalisation de l’ouvrage a été résilié du fait d’un retard accusé mais aussi du fait de la mauvaise qualité des réalisations.

Pour permettre la reprise des activités dans les zones d’insécurité du Burkina Faso, l’État burkinabè avec l’appui de la Banque mondiale a formulé le Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR). Dans la région de l’Est, les communes de Fada N’Gourma, Bilanga, Bogandé, Coalla, Manni, Diabo, Diapangou, Tibga et Yamba sont concernées par le PUDTR. Le projet intervient dans la Boucle du Mouhoun également.

Akim KY

Burkina 24

