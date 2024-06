Burkina Faso : Une vingtaine de journalistes formés pour lutter contre la désinformation

publicite

Une vingtaine de journalistes ont été initiés à la vérification des faits ou au « factchecking ». C’était à l’occasion d’une session de formation organisée par AFRICheck en collaboration avec Fasocheck, tenue du 25 au 26 juin 2024 à Ouagadougou.

Les généralités sur la désinformation et le factchecking ; les techniques et outils de vérification en ligne et l’éthique journalistique et règlementation des médias sociaux. Tels sont essentiellement les modules dispensés à la vingtaine de journalistes du Burkina Faso. Pour Donis Ayivi, consultant auprès d’AFRICheck, il y a nécessité d’outiller les professionnels de l’information au regard de la prolifération des « fake news » ou fausses informations.

« Depuis un moment, on note une prolifération assez avancée des fausses informations surtout avec l’avènement des réseaux sociaux. Chacun devient généraliste ou diffuseur d’informations. Mais il y a des acteurs clés qui ont cette pratique de l’information que sont les journalistes.

Pour AFRICheck, c’est le moment d’outiller ces derniers à pouvoir vérifier les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ; qu’ils ne soient pas porteurs ou diffuseurs de fausses informations à l’égard de leurs sites parce qu’ils constituent des sources fiables de l’opinion publique. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de les outiller ici à Ouagadougou », a-t-il expliqué le sens de la session de formation.

Ces impressions sont assez bonnes au terme de ces 48h de formation. « A la fin de ces deux jours on se sent assez satisfaits, heureux d’avoir rassemblé ces journalistes », a-t-il fait savoir. Il a aussi invité les formés à poursuivre avec la pratique du « factchecking ».

Parce que, a-t-il laissé entendre, quand on apprend et qu’on ne met pas en pratique, on ne possède rien. Gustave Konaté, journaliste aux éditions Sidwaya, dit avoir appris de nouvelles compétences durant cette session. Il a souhaité que cette dernière soit aussi faite au profit des consommateurs d’informations, l’opinion publique.

AFRICheck est une initiative indépendante qui se consacre à la surveillance et à la sensibilisation des internautes en faveur d’une lecture critique de l’information. Elle est une plateforme de vérification des informations sur le continent africain. Formation faite en collaboration avec Fasocheck.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

