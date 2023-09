L’AJPD-BF donne le sourire aux PDI et pensionnaires du site de Toezouri

Accompagnée de ses membres, militants et sympathisants, l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) a manifesté un élan de solidarité envers les Personnes Déplacées Internes (PDI) de la commune de Komki Ipala, en leur faisant don des produits de première nécessité.

Conformément à l’appel du chef de l’Etat à soutenir les personnes déplacées internes, l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) a fait parler son cœur en faveur des PDI de la commune de Komki Ipala. Dans le cadre de son opération « 1 jeune, 1 kit hygiénique pour une PDI », l’AJPD-BF a fait montre de générosité.

Kits hygiéniques, notamment des serviettes hygiéniques réutilisables sur 24 à 36 mois, savon liquide, boule de savon, des seaux et du riz étaient essentiellement les composantes de ce don, remis à environ 120 femmes déplacées internes et pensionnaires du site de Toezouri, dans la commune de Komki Ipala.

Pour les donateurs, ce geste avait pour objectif de regrouper assez de jeunes, et les inviter à s’intéresser aux questions humanitaires au Burkina Faso. « Nous avons voulu à travers cette opération, réunir le maximum de jeunes sur une question d’actualité qui est celle liée à l’humanitaire », a informé le président de l’AJPD-BF, Brice Ouédraogo.

Du côté des bénéficiaires, ce geste a donné le sourire à plus d’un. C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils ont lancé des motions d’encouragement à l’AJPD-BF. Par ailleurs, ils encouragent l’AJPD-BF à toujours œuvrer dans cette même logique, question d’impacter l’ensemble de la jeunesse pour le bien-être de tous les Burkinabè.

Pour ce qui est de la mobilisation des finances, le don a été possible grâce à la contribution des membres et des sympathisants de l’alliance qui ont contribué pendant la période de collecte via les moyens mis à leurs dispositions.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

