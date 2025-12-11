60 ans d’amitié : Le Maroc et le Burkina Faso renforcent leur partenariat stratégique à Ouagadougou

publicite

Partage

La capitale burkinabè, Ouagadougou, a accueilli le mercredi 10 décembre 2025 la cinquième session de la commission mixte entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Couronnée par la signature de nouveaux accords de coopération, cette rencontre a réaffirmé la volonté des deux nations de consolider leurs liens de fraternité et de collaboration.

Malgré les six décennies d’existence de leurs relations diplomatiques, la coopération entre le Burkina Faso et le Maroc est toujours solide. Cette dynamique s’est concrétisée par la signature d’une dizaine de nouveaux accords couvrant divers secteurs.

Pour le ministre des Affaires étrangères du Royaume chérifien, Nasser Bourita, le Maroc joue un rôle d’acteur économique de premier plan au Burkina Faso, avec des investissements significatifs dans des domaines variés tels que l’aviation, la banque, les assurances et les cimenteries.

Il a souligné que cette session mixte témoigne de la force et de la profondeur des liens bilatéraux, fondés sur la fraternité, la solidarité et le respect mutuel.

Nasser Bourita a par ailleurs rappelé le soutien du Burkina Faso à l’intégrité territoriale du Maroc, réciproque de la solidarité du Maroc face aux défis que traverse actuellement le Burkina Faso.

« La tenue de cette commission mixte aujourd’hui est une autre illustration de la force, la densité et de la profondeur de nos relations bilatérales. Entre nos deux pays, la relation est déjà très forte. Forte par la convergence des visions des deux chefs d’État, forte par la densité des liens humains et forte par des acquis de coopération étalés sur plusieurs décennies.

Aujourd’hui, nous allons aussi signer une douzaine d’accords qui vont s’ajouter à un cadre juridique déjà très étoffé, qui s’approche d’une centaine d’accords bilatéraux entre les deux pays. C’est dire que cette commission mixte est une autre étape dans des relations déjà solides », a-t-il affirmé.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, a exprimé sa gratitude pour l’excellence des relations bilatérales. Il a précisé que les discussions ont servi à évaluer les engagements précédents et à tracer de nouvelles perspectives d’avenir, notamment dans des domaines cruciaux comme la formation professionnelle, la défense, la sécurité et la santé.

Le ministre des Affaires étrangères burkinabè a insisté sur le fait que cette coopération repose sur des liens authentiques et respectueux, exempts de toute ingérence. L’objectif principal est de mutualiser les compétences pour offrir de meilleures opportunités à la jeunesse et aux économies des deux pays.

« Au fil des décennies, notre coopération s’est hissée à un niveau exemplaire. Elle est tangible, visible, mesurable et de très nombreux Burkinabè bénéficient au Maroc de formations de pointe dans des secteurs essentiels : formation professionnelle, défense, sécurité, protection civile, santé. C’est une coopération qui transforme des vies, qui renforce des compétences, soutient la construction institutionnelle et contribue à l’autonomisation de notre jeunesse.

Aujourd’hui, nous célébrons le soixantième anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques. Soixante ans de coopération fructueuse. Soixante ans, c’est une histoire, mais c’est surtout une responsabilité, celle de transmettre aux générations futures un héritage encore plus solide et prospère », a-t-il déclaré.

Pour conclure, Karamoko Jean Marie Traoré a émis le vœu que cette session agisse comme un catalyseur pour l’accélération de la concrétisation des engagements et le renforcement des partenariats stratégiques bilatéraux.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24