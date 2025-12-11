Koudougou : Les foyers multi-tâches montrent leurs premiers résultats auprès des femmes transformatrices

publicite

Une mission conjointe de Viva Innova, du FONRID, de l’IRSAT et du CEFED a sillonné, le mercredi 10 décembre 2025, plusieurs unités de transformation à Koudougou. L’Objectif était de recueillir les premiers résultats de l’expérimentation du Foyer Multi-Tâches (FOMUTA), une technologie conçue pour réduire la consommation de bois et améliorer les conditions de travail des femmes transformatrices de produits locaux.

Le projet foyers multi-tâches (FOMUTA) est porté par l’association Viva Innova. Issouf Zan, coordonnateur du projet, a expliqué que l’initiative répond directement aux besoins exprimés par les femmes, notamment celles travaillant dans la transformation des produits non ligneux notamment le soumbala, le soja ou encore d’autres produits locaux nécessitant traditionnellement l’usage du bois.

Pour développer les prototypes, Viva Innova s’est appuyée sur l’expertise de l’IRSAT et du CEFED, avant de soumettre le projet au FONRID qui en assure le financement.

Au total, 15 foyers FOMUTA AGR destinés aux activités génératrices de revenus et 5 foyers ménages ont été installés à Koudougou.

Le FOMUTA permet l’utilisation simultanée de trois marmites, réduisant de plus de 50 % la consommation de bois.

« Le système diminue considérablement les dépenses énergétiques et protège l’environnement », explique Issouf Zan, tout en soulignant une amélioration notable de la qualité de l’air pour les utilisatrices. En effet, la conception du foyer limite l’exposition à la fumée, un avantage essentiel pour la santé des femmes et des enfants.

Des témoignages convaincants des bénéficiaires

Pauline Kabré, responsable d’une coopérative de transformation de graines de néré en soumbala, affirme que le foyer « réduit la consommation de bois et accélère la cuisson », passant parfois de 48 heures à moins de 12 heures.

Même satisfaction du côté de Jeanne Zabré, présidente de la coopérative Zemetaba. « Avec le FOMUTA, nous économisons du bois, les charges diminuent et les femmes ne sont plus exposées au feu », a-t-elle indiqué.

Pour le Centre d’Études et de Formation en Énergie Durable (CEFED), représenté par Emmanuel Nitiéma, les résultats sur le terrain sont « très encourageants », notamment pour le modèle FOMUTA AGR. Des améliorations sont envisagées pour le modèle destiné aux ménages, mais la satisfaction générale ouvre la voie à une extension nationale.

Le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Devéloppement (FONRID), à travers Nikiéma Karim, confirme l’intérêt du projet. « Les foyers multi-tâches facilitent la transformation du soumbala et améliorent la production.

Le projet visait à trouver une technologie adaptée pour faciliter le travail de nos mamans dans la transformation du soumbala. C’est que c’est une très bonne innovation. L’enjeu désormais est de mobiliser des moyens pour vulgariser cette technologie dans tout le pays », a-t-il souligné.

À l’issue de cette phase pilote, les partenaires souhaitent étendre le FOMUTA à d’autres localités comme Saaba ou les périphéries de Ouagadougou, où le bois reste très utilisé pour des activités telles que la production du dolo ou la transformation des mets locaux.

Pour les femmes transformatrices rencontrées, l’innovation semble déjà avoir tenu ses promesses à savoir moins de bois, moins de fumée, plus de rendement et plus de dignité.