Innovation : Des foyers multi-tâches pour lutter contre la coupe abusive du bois

Les responsables de l’entreprise Viva Innova et leurs partenaires se sont retrouvés ce jeudi 1er Septembre 2022 à Ouagadougou pour échanger sur l’état des lieux de leur projet portant sur les Foyers Multi-Tâches (FOMUTA).

Pour contribuer à la lutte contre la désertification à travers la réduction de l’utilisation massive du bois, Viva Innova et ses partenaires techniques et financiers ont décidé de mettre des actions en place. A cet effet, ils ont conçu les foyers multi-tâches (FOMUTA).

« Nous avons jugé nécessaire de voir dans quelle mesure on pouvait travailler pour trouver des solutions palliative. Et le constat révèle qu’il y’a plus d’usage du bois que ça soit au niveau des ménages et également au niveau des activités génératrices de revenus. Et la mesure palliative que nous avons trouvé, c’est de trouver des foyers améliorés », a notifié Abdoul Razack Traoré, secrétaire général de Viva Innova.

Les foyers multi-tâches, selon les promoteurs, vont non seulement réduire la consommation du bois, l’émission de la fumée et surtout les dépenses liées à la consommation de bois. Cela grâce à son aspect économe car étant un modèle multi-marmite « la même quantité de bois est utilisé pour assurer la cuisson de plusieurs marmite ».

Les bénéficiaires du projet, à l’image de Moïse Bado évoluant dans la transformation des produits locaux, a salué le bien-fondé de l’initiative porté par Viva Innova. A l’entendre, les foyers améliorés vont leur permettre de gagner en temps et en argent.

« Avoir ces genres de foyers va réduire la tâche, réduire la fatigue, et réduire un peu le coût par rapport à ce que nous devons utilisé comme ressources pouvoir produire l’énergie. Aussi ça va nous permettre de perfectionner notre production et avoir un peu de valeur ajoutée pour que nous puissions vraiment avoir beaucoup de choses qui peuvent améliorer les conditions de vie ainsi que les conditions de travail », s’est-il-réjouit.

Il faut noter que les FOMUTA ont pour cibles toutes les personnes qui utilisent le bois en grande quantité à savoir certains ménages, les dolotières, les restauratrices, les associations de productions et de transformations…

Par ailleurs, il faut noter que la phase pilote du projet FOMUTA concerne la région du Centre-Ouest à Koudougou et le quartier Saaba dans la ville de Ouagadougou. Et Abdoul Razack Traoré d’expliquer que ces choix sont dû à des contraintes budgétaires.

En outre, le projet a bénéficié de l’appui financier du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID). Selon son représentant, Claude Bayili, le projet est d’autant plus pertinent en cela qu’il est bénéfique sur divers aspect.

« Ce projet est très pertinent parce qu’il va aider vraiment les bénéficiaires qui sont les restaurateurs et les ménages aussi à améliorer leurs revenus et aussi à éviter beaucoup de maladies et aussi sur le plan environnemental, il est très bénéfique car il évite la déforestation » a-t-il apprécié.

Pour rappel, Viva Innova est une structure de promotion et de valorisation des innovations et des résultats de la recherche. Elle intervient dans le domaine des éditions culturelles et créatives, dans le domaine des énergies renouvelables et aussi dans le domaine humanitaire.

Aminata Catherine SANOU et Amira SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

