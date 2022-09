Musique : La génération Chœurs d’or lance le single « jour de gloire » en soutien aux FDS

Pour une première dans l’histoire de la musique moderne du Burkina Faso, une vingtaine d’artistes auteurs compositeurs, se sont réunis en studio pour porter leur voix dans un contexte d’insécurité, qui bat son plein au pays des Hommes intègres. « Jour de gloire », c’est le fruit de cette collaboration. L’œuvre a été présentée aux hommes de médias, dans la soirée du mercredi 31 août 2022.

L’insécurité est l’une des questions qui trouble le sommeil, au peuple burkinabè, depuis sept ans maintenant. Chacun de son côté met sa main à la pâte pour sauver le pays, des mains des malfaiteurs. Les Forces de Défense et de Sécurité, les Volontaires de Défense pour la Patrie, tiennent leurs armes, pour assurer la sécurité des populations. D’une manière ou d’une autre chacun met les petits plats dans les grands.

Ne dit-on pas que les artistes sont la voix du peuple ? Une fois de plus ils ont démontrer cela. Floby, Alif Nanba, Greg, Donsharp Debatoro, Frère Malkom, Fadeen, Sali 2, Elty, Barack la Voix d’Or, Nourat, Malicka la slameuse, Eunice Goula, Amey, Kayawoto, Flora, Tanya, Kez, Wéwé, ont décidé de la plus belle des manières de lever leurs voix, pour apporter leur soutien au pays qui traverse une des pages sombres de son histoire.

« Jour de gloire », comme pour espérer un jour triompher de cette guerre, est le single que les artistes ont lancé. Entre mélodies, ils ont relaté les maladies du pays. Avec des chœurs, ils ont donné du tonus aux cœurs des burkinabè.

« Ce projet, en terme de profondeur en terme de volume, en terme de trajectoire, je crois qu’il est beaucoup plus fort, parce que c’est l’unité que nous sommes en train de vouloir montrer d’abord, et en même temps c’est le message de l’unité que nous voulons lancer. Que nos artistes se mettent ensemble pour dire, le Burkina Faso va mal c’est vrai, mais il se portera mieux. Il sera fortement mieux que si à l’interne nous sommes unis, nous sommes un… C’est ce jour de gloire que nous rêvons. Certains diront que c’est de la prophétie, mais on espère que cette prophétie se réalise, c’est un peu ça le message qui est derrière ce projet », détaille, Commandant Papus, initiateur du projet.

« C’est une chanson de résilience »

A en croire Frère Malkhom, ce titre est une façon pour eux de montrer qu’ils ne sont pas insensibles à la situation du pays, et avec ce titre, ils entendent ainsi apaiser des cœurs. « Les artistes sont conscients du drame que le peuple burkinabè est en train de vivre. Une telle chanson pourra remonter le moral, donner encore la force d’espérer, c’est une chanson de résilience », lance l’ex membre du groupe Faso Kombat.

Présente à la cérémonie dédicace, la ministre de la culture, Valérie Kaboré, a soutenu que ce titre, Jour de gloire va parler plus que jamais aux cœurs des Burkinabè. Elle se dit heureuse que ce projet, soit initié.

« Je tire mon chapeau aux initiateurs de ce projet »

« Le pays est divisé, le pays est attaqué, et au lieu que les fils et filles parlent d’une même voix, les gens voient autres choses. Et je crois que la sortie de ce single va contribuer à un grand éveil de conscience. C’est le moment que les gens prennent conscience de leur responsabilité, de leur rôle, pour le retour de la paix au Burkina Faso. Je tire mon chapeau aux initiateurs de ce projet jour de gloire, aux artistes qui ont pris part, aux FDS qui ont accompagné, et à toutes les bonnes volontés sur le plan artistique, comme financier », relate-t-elle.

Pour terminer, la patronne du département de la culture a affirmé son entière disponibilité à soutenir le projet. Par ailleurs, les artistes du collectif iront en tournée dans les autres régions du Burkina Faso, pour porter haut leur message.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

