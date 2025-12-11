Jubilé d’or de l’Université Joseph Ki-Zerbo : Jean-François Silas Kobiané salue la participation de plusieurs pays africains et d’Amérique du Nord

Photo de famille en marge de la cérémonie officielle de clôture de l'UJKZ
Du 8 au 10 décembre 2025, l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) a célébré son jubilé d’or à travers plusieurs activités et la signature d’une convention de partenariat avec YULCOM Technologies. Le mercredi 10 décembre 2025, à Ouagadougou, il est intervenu la cérémonie officielle de clôture de cette célébration.

Jean-François Silas Kobiané, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), au nom de toute la communauté de l’UJKZ, a fait savoir sa gratitude aux délégations venues du Mali, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Congo-Brazzaville et du Canada pour « leur participation, leur mobilisation, très forte et très appréciée ».

Pr Jean-François Silas Kobiané, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ)

Il a particulièrement salué la qualité des panels scientifiques et a rappelé l’engagement des participants ou experts de poursuivre leurs réflexions à travers des groupes de travail spécifiques sur chacun des sujets, chacune des thématiques déjà discutés.

Dr Potiandi Serge Diabouga, Président du conseil d’administration (PCA) de l’UJKZ, représentant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, s’est réjoui, puis a félicité le président de l’UJKZ et l’ensemble de son équipe ainsi que ses collaborateurs et partenaires pour l’organisation des activités de ce cinquantenaire.

Dr Potiandi Serge Diabouga, Président du conseil d’administration (PCA) de l’UJKZ

Dr Diabouga a aussi apprécié l’idée des participants aux différents panels. Celle de continuer les échanges dans des groupes de travail spécifiques et sur différentes thématiques.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

