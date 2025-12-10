Intelligence Artificielle : L’Université UJKZ signe un partenariat avec YULCOM Technologies

publicite

Pour la célébration des 50 ans de l’UJKZ, YULCOM Technologies et l’Université Joseph Ki-Zerbo ont signé une convention de partenariat de 20 millions de F CFA pour les 3 prochaines années. L’acte de signature est intervenu ce mercredi 10 décembre 2025 à Ouagadougou, à l’occasion de la célébration du jubilé d’or de ce temple du savoir.

Pr Jean-François Silas Kobiané, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), s’est réjoui de cette opportunité qu’ils ont de concrétiser une volonté de partenariat qui dure presque 3 ans. « YULCOM Technologies s’est engagé à apporter un appui de 20 millions de F CFA à l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) pour les 3 prochaines années dans 3 domaines spécifiques », a-t-il indiqué.

Pr Kobiané a en effet fait comprendre qu’une partie de ce montant va servir à financer la recherche sur les maladies rénales, avec recours aux technologies de l’Intelligence artificielle (IA). Une partie, a-t-il poursuivi, va servir à aider à financer l’accès à des ressources cloud, les ressources telles que les logiciels et les outils collaboratifs pour les équipes de recherche.

Tout cela, a fait savoir le président de l’UJKZ, va véritablement donner l’occasion de renforcer les capacités aussi bien des enseignants chercheurs que des étudiants. Disant alors toute sa gratitude et celle de l’université, il a affirmé sa conviction quant aux bonnes perspectives de ce partenariat.

« C’est un message de gratitude. Nous restons convaincus que ce partenariat augure d’un avenir très radieux pour l’université et pour toute notre nation », a déclaré le Président de l’UJKZ, soulignant en outre que le PDG de YULCOM Technologies est un alumni de l’UJKZ.

Amener l’UJKZ à un niveau de classe mondiale

Lors de sa prise de parole Youmani Jérôme Lankoandé, PDG de YULCOM a déclaré que la signature que nous venons d’apposer aujourd’hui n’est pas seulement un acte administratif. C’est l’expression d’une volonté commune d’utiliser l’intelligence artificielle pour développer des solutions capables d’améliorer la détection précoce des maladies liées à l’insuffisance rénale.

Il s’agit d’un enjeu majeur pour nos communautés, et je suis convaincu que la synergie entre le monde universitaire et le secteur technologique peut apporter des réponses nouvelles, efficaces et adaptées.

Monsieur Lankoandé a dit sa volonté de contribuer à amener l’UJKZ à un niveau de classe mondiale. Car, a-t-il expliqué, au regard des cadres formés et servant à travers le monde, l’université a déjà fait ses preuves.

« C’est toute une fierté de dire qu’on est un ancien de l’UJKZ », a-t-il réitéré son émanation de l’UJKZ et partant du système de l’enseignement au Burkina Faso. Cette signature, selon lui, a une ambition simple. Celle d’aider à faire avancer la science en réglant des problèmes qu’on a ici en Afrique. « Félicitations à l’ensemble du corps enseignants », a-t-il en somme dit, saluant le leadership et les ambitions de l’UJKZ.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

