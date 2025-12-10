Statistique : L’UEMOA mise sur l’innovation pour éclairer les politiques régionales

publicite

Ce mercredi 10 décembre 2025, la capitale burkinabè accueille la deuxième édition de la Journée Régionale de la Statistique de l’UEMOA (JRS-UEMOA). Cet événement, organisé par la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, a réuni des responsables institutionnels, des statisticiens et des partenaires autour d’un objectif clair : utiliser la donnée pour éclairer les décisions politiques.

L’objectif principal de cette Journée est de promouvoir la culture statistique et d’accroître la visibilité des données produites dans l’espace communautaire.

Le thème retenu pour cette édition, aligné sur la Journée Africaine de la Statistique, est « Tirer parti des innovations en matière de données et de statistiques pour promouvoir une société juste, pacifique, inclusive et prospère pour les Africains ».

Mahamadou Gado, Commissaire chargé du Département des Politiques Économiques et de la Fiscalité Intérieure (DPE) de l’UEMOA, a insisté sur l’importance du sujet. « Ce thème n’est pas un simple vœu pieux, c’est une feuille de route impérative.

Dans un monde en perpétuelle mutation, l’innovation statistique n’est plus une option, mais une nécessité pour construire la résilience et orienter nos politiques avec agilité et précision », a-t-il déclaré lors de son discours d’ouverture.

Au cours de cette rencontre, la Commission va présenter plusieurs outils innovants, notamment les enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages (EHCVM), qui permettent de « désagréger les données par genre, par âge, par milieu géographique et par statut socio-économique , permettant de « rendre visible l’invisible ».

Des systèmes d’information spécialisés, comme le Système d’Information Agricole Régional (SIAR), contribuent également à la prévention et à la gestion des crises alimentaires dans la région, toujours selon Mahamadou Gado.

Le Burkina Faso, pays hôte, a souligné son engagement. Dipama Toubou, Directeur général de l’INSD et Président du Comité régional de la Statistique, a rappelé que le pays a inscrit la statistique «au cœur de la gouvernance sur tous ses aspects. Accueillir la communauté statistique , dit-il, témoigne de l’importance accordée à la production statistique comme levier de développement et instrument de prise de décision .

De son côté, Haoua SAIDOU, Présidente du Comité d’organisation, a salué le travail accompli en matière d’harmonisation des données régionales, citant l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) comme un acquis majeur. Elle a également noté le rôle de la Journée pour la jeunesse. « Cette deuxième édition constitue également une opportunité de sensibiliser la population estudiantine aux métiers de la statistique que bon nombre pense être réservés aux érudits», a-t-elle indiqué.

Malgré les progrès, des défis majeurs persistent, notamment celui du financement des infrastructures de données, de la formation d’une nouvelle génération de statisticiens et du renforcement de la collaboration entre les acteurs (producteurs, monde académique et secteur privé).

Le Commissaire Mahamadou Gado a lancé un appel. « Tirons ensemble parti de cette révolution des données pour bâtir, ici, en Afrique de l’Ouest, la société juste, pacifique, inclusive et prospère que nos peuples méritent », a-t-il terminé.

Akim KY

Burkina 24