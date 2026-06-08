Communiqué | La Chine lance un programme pilote de coopération ministère-provinces pour l’innovation et le développement de la 6G

Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MITI) a lancé jeudi un programme pilote de coop é ration entre le ministère et les provinces pour l’innovation et le développement de la 6G. Ce projet vise à apporter un soutien solide au futur déploiement commercial de la 6G.

Parmi les priorités figurent le développement des technologies de pointe 6G, l’approfondissement de l’intégration des communications avec l’intelligence artificielle, l’Internet par satellite et la détection sans fil, ainsi que l’intensification de la recherche et du développement en matière de stations de base 6G, d’équipements de réseau clés, de terminaux, de puces et de systèmes d’exploitation.

Les régions pilotes exploreront des scénarios d’application de la 6G adaptés aux conditions locales, en ciblant des secteurs tels que les communications immersives, la fabrication industrielle, l’ économie des vols à basse altitude, l’intelligence incarnée et les opérations maritimes intelligentes.

Le MITI a indiqué qu’il suivrait de près les développements de la 6G et adapterait les plans pilotes en conséquence. Le ministère organisera également des essais technologiques par l’intermédiaire du Groupe de promotion IMT-2030 (6G) et privilégiera les régions pilotes pour accueillir les grandes conférences du secteur de la 6G.

Cette initiative intervient alors que la Chine cherche à consolider ses avantages dans le domaine des communications de nouvelle génération. Le pays est actuellement en tête du classement mondial en matière de développement de la 5G, disposant de la plus grande infrastructure de réseau 5G au monde, avec des millions de stations de base déployées à l’échelle nationale et une part prépondérante des connexions 5G mondiales.

Par rapport à la 5G, la 6G peut offrir des performances 10 à 100 fois supérieures en termes de vitesse de transmission, de latence et de fiabilité. Sa couverture devrait s’étendre directement aux domaines a é rien, spatial, terrestre et maritime, formant ainsi un r é seau mondial véritablement omniprésent. A ce titre, la 6G servira de centre névralgique pilotant la transformation numérique des sociétés et des industries intelligentes de demain.

La Chine a approuvé l’attribution d’un spectre d’essai dans la bande 6 GHz pour le développement de la technologie 6G, a déclaré le ministère début mai.

Cette autorisation, accordée au Groupe de promotion IMT-2030 (6G), permet de mener des essais de la technologie 6G dans certaines r é gions. L’initiative vise à faire progresser la recherche technique, les tests et la validation sur la base des scénarios clés et des indicateurs de performance définis par l’Union internationale des télécommunications pour la 6G.

Le groupe de promotion, mis en place en juin 2019 par le MITI, est la principale plateforme visant à rassembler les efforts de l’industrie, des universités et de la recherche chinoises, à promouvoir la recherche sur la technologie de communication mobile 6G en Chine et à favoriser la coopération et les échanges internationaux