Séisme dévastateur aux Philippines : Au moins 15 morts après une secousse de magnitude 7,8

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Un violent séisme de magnitude 7,8 a frappé le lundi 8 juin 2026 le sud des Philippines, causant la mort d’au moins 15 personnes et d’importants dégâts matériels, selon les autorités locales. La secousse principale, survenue à 19 h 37 (heure de l’Est), a semé la panique dans plusieurs régions, alors que les élèves reprenaient le chemin de l’école, rapporte La Presse CA.

D’après l’USGS (United States Geological Survey), le tremblement de terre s’est produit au large de l’île de Mindanao, à une profondeur d’environ 55 kilomètres. Il a été suivi de plus d’une dizaine de répliques, dont une particulièrement forte de magnitude 6,5, aggravant la situation sur le terrain.

Le dernier bilan communiqué par les autorités fait état d’au moins 15 morts à 2 h du matin. La majorité des victimes, 12 personnes, ont été recensées dans la région de Soccskargen, notamment autour de la ville de General Santos. Trois autres décès ont été signalés dans la province de Davao Occidental.

Les secours restent mobilisés pour rechercher d’éventuels survivants sous les décombres de bâtiments effondrés.

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Face à la puissance du séisme, le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC), basé à Hawaï, a émis une alerte concernant un risque de vagues potentiellement dangereuses. Plusieurs pays riverains sont concernés, notamment les Philippines, l’Indonésie, Taïwan et le Japon.

La situation reste évolutive, alors que les autorités surveillent toujours les répliques et les risques secondaires liés à cette catastrophe naturelle majeure.

 
     
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