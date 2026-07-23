Burkina Faso : La promotion 1999-2001 de l’ENP commémore un quart de siècle et son exceptionnalité

La promotion 1999-2001 de l’École nationale de Police (ENP) célèbre son jubilé d’argent. Ce jeudi 23 juillet 2026, à Ouagadougou, le camarade commissaire divisionnaire, Emmanuel Zongo, Directeur de cabinet représentant le ministre de la sécurité, a officiellement lancé les activités marquant la commémoration de cet anniversaire.

25 ans, un quart de siècle. Ça se célèbre ! Et ce n’est pas la promotion 1999-2001 de l’École nationale de Police (ENP) qui en dira le contraire.

Elle a en effet décidé de marquer une halte afin de marquer d’une pierre blanche ce jubilé d’argent sous le thème centrale, « Servir avec honneur : 25 ans de dévouement et de sacrifices au service de l’Etat et de la Nation».

L’Inspecteur général de police, le camarade Emmanuel Kaboré, Président du comité d’organisation, a rappelé que la promotion comprenait 436 élèves agents de police ; 20 commissaires de la Police nationale ; 80 élèves de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) composés d’inspecteurs, d’assistants et d’agents ; 1 officier supérieur, 6 assistants et agents de la Police municipale de Ouagadougou.

25 années plus tard, au sein de la Police nationale, 15 commissaires ont gravi les échelons pour se hisser au grade d’inspecteurs généraux ; 11 élèves agents de police sont devenus commissaires de police dont 7 commissaires principaux ; 95 agents ont accédé au corps des officiers de police et 276 portent aujourd’hui le grade d’adjudant-chef de police, a-t-il dénombré.

Au sein de la GSP, a-t-il poursuivi, plusieurs de nos camarades sont devenus inspecteurs, contrôleurs et assistants tandis que la Police municipale compte 7 cadres issus de notre promotion, dont 4 inspecteurs, 2 assistants et 1 agent ayant occupé ou occupant d’importantes responsabilités.

Promotion « professionnalisme, action, efficacité »

Au fil des années, a également fait savoir l’Inspecteur général de police, notre promotion a marqué de son empreinte les institutions de notre pays.

Elle a produit des directeurs généraux, des directeurs centraux, des directeurs de cabinet, un inspecteur général des services du ministère de la sécurité, deux gouverneurs, des conseillers techniques, deux honorables députés et des secrétaires permanents du Comité national de lutte contre la drogue, a-t-il avancé.

Au-delà de nos frontières, a-t-il ajouté, plusieurs de nos camarades ont dignement représenté le Burkina Faso dans les opérations de maintien de la paix des nations unies et dans les organisations internationales. Le camarade Yéro Boly, ancien ministre de la Défense et parrain de la présente cérémonie, a été le parrain de la cérémonie de sortie de la promotion 1999-2001, baptisée promotion « professionnalisme, action, efficacité ».

A ce double titre, il s’est davantage employé à adresser des conseils à ses filleuls. S’il a en effet reconnu en eux leur professionnalisme, leur action et leur efficacité, il les a encouragés à cultiver l’intégrité. « Sans intégrité, le pouvoir devient abus. Sans intégrité, l’autorité perd sa légitimité. Sans intégrité, l’uniforme cesse d’inspirer la confiance », a-t-il déclaré.

Puis de poursuivre : « le plus bel héritage que vous puissiez laisser aux générations qui vous suivent, ne réside ni dans les grades que vous avez obtenus ni dans les fonctions que vous avez occupées.

Votre véritable héritage réside dans votre réputation, dans votre parole tenue, dans votre loyauté envers les institutions, dans votre fidélité aux valeurs républicaines, dans l’exemple que vous laisserez après votre départ ».

« Ne laissez jamais… »

En somme de ses conseils, le parrain a réitéré ses conseils adressé à l’occasion de la cérémonie officielle de sortie de la promotion, en juillet 2001. « Ne laissez jamais les circonstances être plus fortes que vos principes. Ne laissez jamais les difficultés éteindre votre espérance.

Ne laissez jamais les honneurs vous éloigner de l’humilité. Et surtout, ne laissez jamais personne vous convaincre que servir honnêtement son pays est une faiblesse. C’est au contraire la plus haute forme de patriotisme », a-t-il lancé.

Le camarade commissaire divisionnaire, Emmanuel Zongo, Directeur de cabinet, a représenté le ministre de la Sécurité, patron de la cérémonie. S’agissant du thème du jubilé, il a laissé entendre qu’il résume avec justesse l’essence du parcours de la promotion.

Au programme de cette commémoration devant durer 72h, il est prévu des panels, un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic et d’un match de gala, ainsi qu’une soirée d’hommage. Lesdites activités ont été précédées d’une conférence inaugurale autour du thème central de la commémoration.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24