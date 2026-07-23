Coupe du monde 2026 : Les États-Unis veulent taxer la prime de l’Espagne

Le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 pourrait coûter cher à la Roja. Selon Fox News, l’administration fiscale américaine (IRS) pourrait prélever une partie de la prime versée par la FIFA à la sélection espagnole, au motif que la compétition s’est déroulée en grande partie sur le territoire des États-Unis.

La FIFA a attribué environ 50 millions de dollars à l’Espagne après son titre mondial. En vertu de la législation fiscale américaine, les revenus générés par une activité exercée aux États-Unis peuvent être soumis à une retenue à la source pouvant atteindre 30 % pour les bénéficiaires étrangers non-résidents. Ce taux peut toutefois être réduit en fonction des conventions fiscales conclues entre les États-Unis et le pays concerné.

L’Espagne n’est pas le seul pays potentiellement concerné. Au total, la FIFA a distribué 871 millions de dollars aux 48 sélections ayant participé au Mondial 2026, dont 655 millions au titre des performances sportives. Les équipes ayant disputé des rencontres sur le sol américain pourraient ainsi voir une partie de leurs gains soumise à l’impôt fédéral.

Selon plusieurs experts fiscaux cités par les médias américains, les retenues pourraient également concerner les primes des joueurs, des entraîneurs, des membres des staffs techniques, voire des arbitres ayant officié durant le tournoi.

Cette perspective suscite des réactions jusque dans la classe politique américaine. Le représentant républicain du Tennessee Tim Burchett a dénoncé une mesure qu’il qualifie d’« arnaque », estimant que les États-Unis devraient encourager l’organisation de grands événements sportifs plutôt que d’alourdir la fiscalité des participants étrangers.

Des élus démocrates partagent également ces critiques. Le représentant de l’Illinois Jonathan Jackson juge cette situation « injuste » et estime qu’elle met en lumière les incohérences du système fiscal américain. Le républicain Burgess Owens, ancien joueur de NFL, considère lui aussi que le niveau de taxation est excessif.

Sur les réseaux sociaux, la possible taxation de la prime espagnole alimente de nombreux commentaires. Certains internautes dénoncent une mesure susceptible de décourager l’organisation de compétitions internationales aux États-Unis, tandis que d’autres rappellent que cette règle fiscale s’applique à l’ensemble des sportifs étrangers percevant des revenus sur le territoire américain.

Au-delà du cas de l’Espagne, cette affaire relance le débat sur les conséquences fiscales pour les équipes et les athlètes participant à des compétitions internationales organisées aux États-Unis.