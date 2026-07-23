CAN 2027 : La CAF officialise le passage de 24 à 28 équipes

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) poursuit son expansion. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a officialisé, mercredi 22 juillet 2026, le passage de 24 à 28 sélections participantes à compter de l’édition 2027, rapporte CNEWS.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée à Johannesburg, en Afrique du Sud. La prochaine CAN se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 et sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Selon la CAF, cette augmentation du nombre de participants vise à renforcer la compétitivité du football africain et à offrir davantage d’opportunités aux sélections nationales du continent.

L’instance dirigeante du football africain s’est également félicitée de l’engagement des trois pays hôtes dans les préparatifs de la compétition.

« Les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda font preuve d’un engagement exemplaire et travaillent en étroite collaboration avec la CAF afin de garantir que l’ensemble des infrastructures, stades, terrains d’entraînement, hébergements, transports, dispositifs sécuritaires et médicaux, réseaux technologiques et moyens de diffusion, réponde aux exigences nécessaires au succès de l’événement », a indiqué la CAF dans un communiqué.

Cette réforme intervient dans un contexte d’évolution des grandes compétitions internationales, à l’image de la Coupe du monde, dont le nombre de participants a également été revu à la hausse.

Par ailleurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont récemment officialisé leur intention de présenter une candidature commune pour l’organisation de la CAN 2032, une déclaration d’intérêt ayant déjà été validée par la CAF.