Burkina Faso : Le gouvernement suspend tous les concours de beauté sur l’ensemble du territoire

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé la suspension de l’organisation de tous les concours de beauté au Burkina Faso, par un communiqué publié ce lundi 8 juin 2026.

Selon le ministère, cette mesure intervient dans le cadre d’un processus d’élaboration de nouveaux textes réglementaires destinés à mieux encadrer et harmoniser l’organisation des concours de beauté à travers le pays.

Dans son communiqué, le département en charge de la Culture souligne que cette initiative s’inscrit dans une dynamique de préservation, de promotion et de valorisation du patrimoine culturel burkinabè.

Elle vise également à assurer le respect de l’identité culturelle nationale, des valeurs morales et sociales ainsi que des principes éthiques et de dignité humaine.

Le ministère affirme qu’il veillera à l’application stricte de cette mesure, qu’il présente comme un levier d’assainissement et de structuration du secteur. L’objectif affiché est de renforcer la promotion des valeurs culturelles nationales tout en encadrant davantage les manifestations liées à la beauté et à l’esthétique.

Les promoteurs et organisateurs de concours de beauté sont ainsi invités à se conformer à cette décision jusqu’à la publication des nouveaux textes réglementaires.