Guerre en Iran : Le Canada ne participera jamais aux offensives américaines, affirme Mark Carney

Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a affirmé que son pays ne participera pas aux opérations militaires menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Il a assuré que le Canada n’a pris part à aucune frappe et n’y participera jamais.

S’exprimant le mardi 10 mars 2026 à la Chambre des communes, le chef du gouvernement canadien a insisté sur la nécessité de privilégier la désescalade et la paix afin d’éviter une aggravation de la crise au Moyen-Orient et ses conséquences sur l’économie mondiale.

Mark Carney répondait à une question du chef du Bloc québécois, Yves‑François Blanchet, qui s’inquiétait des répercussions de la guerre sur les populations et sur la hausse possible des prix à la consommation.

Le premier ministre a indiqué qu’il multipliait les échanges diplomatiques avec plusieurs partenaires internationaux, notamment des dirigeants du G7 ainsi que des responsables du Qatar, d’Oman, des Émirats arabes unis et du Liban.

Dans cette dynamique diplomatique, Mark Carney s’est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron. Selon le compte rendu officiel, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’éviter une nouvelle escalade dans la région et de protéger la liberté de navigation maritime.

Au début des frappes américano-israéliennes, le 28 février, Mark Carney avait d’abord exprimé un soutien à l’administration américaine, une déclaration qui avait provoqué des tensions au sein de son camp politique. Par la suite, il a nuancé sa position, évoquant un soutien exprimé « à regret » et appelant à une désescalade.