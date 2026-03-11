Communiqué | Avis à manifestation d’intérêt n 02026-01/SOBTO-sa/dg du 09/03/2026 pour la sélection d’unités de transformation De tomates (associations, coopératives, entreprises)

Dans la quête permanente d’inclure tous les acteurs intervenant dans la filière tomate, et afin d’augmenter les capacités nationales de transformation en mesure d’absorber la production nationale de tomates, la SOCIETE BURKINABE DE TOMATES (SOBTO-SA), usine financée par actionnariat populaire, lance un appel à manifestation d’intérêt afin d’identifier et de constituer une base de données de transformateurs de tomate en purée et concentré au Burkina Faso.

Peuvent prendre part, les structures légalement constituées spécialisées dans la transformation de la tomate en purée et concentré et en règle de leurs obligations. Elles doivent faire preuve d’une expérience avérée dans la transformation de tomate et disposer d’installations, d’équipements et de capacités techniques adaptés. Elles doivent également être disposés à se soumettre au cahier des charges de la transformation de tomate institué par la SOBTO.

Les offres des transformateurs devront comporter les informations relatives à la coopérative, le compte d’exploitation de l’année 2025, l’adresse, la situation géographique et le récépissé d’existence.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française sont recevables à l’adresse mail : [email protected] ou au Secrétariat de la Direction Générale de la SOBTO-SA sise à Bobo-Dioulasso Route de Léguema, tél : 20 96 21 96, ou au siège de l’APEC sise à Ouaga 2000 BP : 510 Ouaga Kossyam 10010 mail : [email protected] tél : 76 57 85 12 au plus tard le 24 mars 2026.

Les transformateurs intéressés peuvent consulter les termes de référence gratuitement au Secrétariat de la Direction Générale de la SOBTO-SA ou de l’APEC.

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter le Numéro tél : +226 70 25 96 66. NB : SOBTO-SA se réserve le droit de ne donner suite à une partie ou à Ier/semble de ce présent.