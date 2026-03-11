Réchauffement climatique : La planète se réchauffe presque deux fois plus vite depuis 10 ans

Une nouvelle étude publiée le 6 mars 2026 dans la revue scientifique Geophysical Research Letters confirme les inquiétudes de nombreux chercheurs. Le réchauffement climatique s’accélère plus rapidement que prévu depuis une dizaine d’années, nous renseigne La Presse Ca.

Menée par le spécialiste des données climatiques Grant Foster et le climatologue allemand Stefan Rahmstorf, l’analyse montre que la planète se réchauffait en moyenne de 0,2 °C par décennie depuis les années 1970. Mais depuis 2015, ce rythme est passé à 0,35 °C par décennie, soit presque le double en seulement dix ans.

Cette accélération intervient paradoxalement depuis l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat en 2015, qui fixe pour objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Selon plusieurs scientifiques, dont le climatologue américain James Hansen, la barre des 2 °C de réchauffement pourrait être franchie plus tôt que prévu, possiblement avant la fin de la prochaine décennie.

Par ailleurs, les chercheurs alertent sur l’arrivée probable d’un épisode climatique majeur à savoir le phénomène El Niño. D’après les dernières projections du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, il existe 60 à 80 % de probabilité qu’un « Super El Niño » survienne d’ici la fin de l’année 2026, ce qui pourrait encore accentuer la hausse des températures mondiales.

Les scientifiques estiment ainsi que 2027 pourrait devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant les records récents observés en 2023 et 2024.