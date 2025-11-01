Lutte contre le réchauffement climatique : Ouagadougou accueille la 3ᵉ édition du Climathon

0 Partages Partager Twitter

La troisième édition du Climathon Ouaga a ouvert ses portes le vendredi 31 octobre 2025 à Ouagadougou. Placée sous le thème « Développer les compétences et les connaissances pour adopter des technologies propres et efficaces en vue de réduire l’empreinte carbone du pays », cette rencontre vise à rassembler experts, innovateurs et citoyens autour d’une même cause : concevoir des solutions concrètes face aux défis du réchauffement climatique.

Selon les organisateurs, le Climathon, programme de l’initiative CATAL1.5T, est un hackathon sur le climat organisé simultanément dans plusieurs régions du monde, notamment en Amérique du Sud et dans sept pays d’Afrique de l’Ouest.

Pendant 48 heures, les participants travailleront en équipe pour élaborer des projets innovants contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et à la promotion de la résilience climatique.

Pour Koarabou Charles Yaro, coordonnateur adjoint du Climathon Ouaga, cette rencontre représente une opportunité de stimuler l’action collective face à l’urgence climatique.

« Nous subissons tous les effets néfastes du réchauffement climatique. À travers cette initiative, nous réunissons les jeunes pour réfléchir, trouver des solutions et créer des entreprises climatiques capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il expliqué. Au terme des deux journées de travail, un jury récompensera les trois meilleurs projets portés par des jeunes innovateurs.

Depuis trois ans, le programme affiche déjà des résultats encourageants, selon le coordonnateur. « Grâce à nos activités, nous avons des jeunes qui ont obtenu des financements allant de 10 à 130 millions de F CFA grâce à ce programme », a-t-il précisé.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le commandant Boureima Koudougou, directeur des aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la commune de Ouagadougou, a salué l’initiative qui va de bon pied avec leur domaine d’activité.

« Nous sommes très heureux d’accueillir ce type d’activités, car elles s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs de nos parcs, qui participent aussi à la séquestration du carbone. Plus les populations sont sensibilisées, plus notre environnement gagne en santé », a-t-il déclaré.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24