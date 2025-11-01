Lutte contre le réchauffement climatique : Ouagadougou accueille la 3ᵉ édition du Climathon

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

La troisième édition du Climathon Ouaga a ouvert ses portes le vendredi 31 octobre 2025 à Ouagadougou. Placée sous le thème « Développer les compétences et les connaissances pour adopter des technologies propres et efficaces en vue de réduire l’empreinte carbone du pays », cette rencontre vise à rassembler experts, innovateurs et citoyens autour d’une même cause : concevoir des solutions concrètes face aux défis du réchauffement climatique.

Selon les organisateurs, le Climathon, programme de l’initiative CATAL1.5T, est un hackathon sur le climat organisé simultanément dans plusieurs régions du monde, notamment en Amérique du Sud et dans sept pays d’Afrique de l’Ouest.

Pendant 48 heures, les participants travailleront en équipe pour élaborer des projets innovants contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et à la promotion de la résilience climatique.

Pour Koarabou Charles Yaro, coordonnateur adjoint du Climathon Ouaga, cette rencontre représente une opportunité de stimuler l’action collective face à l’urgence climatique.

Koarabou Charles Yaro, coordonnateur adjoint du Climathon Ouaga
Koarabou Charles Yaro, coordonnateur adjoint du Climathon Ouaga

« Nous subissons tous les effets néfastes du réchauffement climatique. À travers cette initiative, nous réunissons les jeunes pour réfléchir, trouver des solutions et créer des entreprises climatiques capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il expliqué. Au terme des deux journées de travail, un jury récompensera les trois meilleurs projets portés par des jeunes innovateurs.

Depuis trois ans, le programme affiche déjà des résultats encourageants, selon le coordonnateur. « Grâce à nos activités, nous avons des jeunes qui ont obtenu des financements allant de 10 à 130 millions de F CFA grâce à ce programme », a-t-il précisé.

commandant Boureima Koudougou, directeur des aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la commune de Ouagadougou
commandant Boureima Koudougou, directeur des aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la commune de Ouagadougou

Présent à la cérémonie d’ouverture, le commandant Boureima Koudougou, directeur des aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la commune de Ouagadougou, a salué l’initiative qui va de bon pied avec leur domaine d’activité.

« Nous sommes très heureux d’accueillir ce type d’activités, car elles s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs de nos parcs, qui participent aussi à la séquestration du carbone. Plus les populations sont sensibilisées, plus notre environnement gagne en santé », a-t-il déclaré.

Aurelle KIENDREBEOGO 

Burkina 24 

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Pouytenga : La Douane frappe fort contre la contrebande, plus de 345 millions de FCFA de produits illicites saisis

il y a 12 heures

Le Capitaine Ibrahim Traoré institue une distinction pour célébrer la bravoure des VDP

il y a 14 heures

« Ils se battent au front », un maxi de Ras Afryam Dandy qui met à l’honneur les combattants de l’AES et Vladimir Poutine

il y a 15 heures

« Les familles des victimes de 2014 n’ont plus rien à revendiquer » (Kawoulabou Eka Victor)

il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page