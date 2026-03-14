Détroit d’Ormuz : Donald Trump appelle plusieurs pays à déployer des navires de guerre

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Le président des États-Unis, Donald Trump, a exhorté samedi 14 mars 2026 plusieurs puissances internationales à envoyer des navires de guerre afin de sécuriser le stratégique détroit d’Ormuz, une voie maritime par laquelle transite près d’un cinquième du pétrole mondial, indique Cnews.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, le président américain a affirmé que « de nombreux pays » s’apprêtaient à coopérer avec Washington pour garantir la libre circulation dans cette zone maritime cruciale.

La veille, Donald Trump avait déjà annoncé que la marine américaine allait « très bientôt » commencer à escorter des pétroliers dans le détroit afin d’assurer leur sécurité.

Selon Washington, l’Iran chercherait à perturber le trafic maritime dans cette zone en représailles aux frappes menées par Israël et les États-Unis. Une stratégie qui viserait à perturber l’économie mondiale et à accentuer la pression sur Washington, alors que les prix du pétrole continuent de grimper.

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Le président américain a également estimé que, malgré la destruction des capacités militaires iraniennes, Téhéran pouvait encore perturber la navigation en déployant des drones, en posant des mines ou en lançant des missiles de courte portée dans la zone.

Donald Trump a par ailleurs appelé plusieurs pays, notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni, à envoyer des bâtiments militaires dans la région afin de garantir la sécurité de cette route maritime stratégique.

     
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