Industrie agroalimentaire : Le Premier ministre visite l’usine de transformation de tomates SOBTO à Bobo-Dioulasso

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 2 minutes de lecture

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué dans la soirée du samedi 14 mars 2026 une visite à la Société burkinabè de tomates (SOBTO), située à Bobo-Dioulasso. Cette visite visait à s’imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle spécialisée dans la transformation de la tomate et issue de l’actionnariat populaire.

Le chef du gouvernement, également actionnaire dans le cadre de l’initiative portée par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), a parcouru les installations de l’usine, productrice du concentré de tomate commercialisé sous la marque A’diaa, un mot signifiant « saveur » en langue dioula.

Lire aussi 👉Société burkinabè de tomates : La première usine opérationnelle de l’entrepreneuriat communautaire inaugurée

Au cours de la visite, les responsables de l’usine et ceux de l’APEC ont présenté au Premier ministre les différentes étapes du processus industriel, allant de la transformation au conditionnement, jusqu’à la commercialisation du produit. Ils ont également exposé les performances enregistrées par l’entreprise ainsi que ses perspectives de développement.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo
Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo

À l’issue de la visite, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’est dit satisfait du travail accompli par les équipes de l’usine. « Nous repartons très rassurés et satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons rencontré un personnel et une direction qui mettent du cœur à l’ouvrage pour produire un concentré de tomate de qualité », a-t-il déclaré.

Lire également 👉Bobo-Dioulasso : La SOBTO ouvre ses portes, les souscripteurs découvrent « l’usine du peuple »

Le Premier ministre a toutefois reconnu les défis liés à la concurrence sur le marché, tout en assurant que des réflexions sont en cours afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise et d’accroître la valeur ajoutée générée par cette activité.

Le Premier ministre visite l’usine de transformation de tomates SOBTO à Bobo-Dioulasso
Le Premier ministre visite l’usine de transformation de tomates SOBTO à Bobo-Dioulasso

Il a également souligné que cette unité constitue une première étape dans la mise en œuvre du programme d’entrepreneuriat communautaire. Une autre usine de transformation de tomates est notamment en cours d’achèvement à Tenkodogo, tandis que d’autres projets industriels, notamment dans le secteur minier, sont à l’étude.

« C’est par notre engagement collectif que nous créerons les conditions d’une transformation profonde de notre économie et que nous en serons les premiers bénéficiaires », a affirmé le chef du gouvernement.

Inaugurée le 30 novembre 2024, cette unité industrielle emploie déjà près d’une centaine de travailleurs, auxquels s’ajoutent de nombreux emplois saisonniers et journaliers tout au long de la chaîne de production. Elle s’inscrit dans la vision du président du Faso, Ibrahim Traoré, visant à promouvoir la création de richesses à travers l’actionnariat populaire et la mobilisation des ressources endogènes.

La visite du Premier ministre à la SOBTO s’inscrit ainsi dans la dynamique de suivi des initiatives économiques structurantes destinées à soutenir la transformation locale des produits agricoles et à renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 2 minutes de lecture
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Irak : L’ambassade des États-Unis à Bagdad visée par une attaque de drones

il y a 54 minutes

Détroit d’Ormuz : Donald Trump appelle plusieurs pays à déployer des navires de guerre

il y a 54 minutes

Ouagadougou : Musulmans et chrétiens unis autour d’une rupture collective de jeûne pour la paix

il y a 7 heures

PJPCS 2026 : Le journalisme de paix franchit les frontières du Sahel

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page