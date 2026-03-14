Industrie agroalimentaire : Le Premier ministre visite l’usine de transformation de tomates SOBTO à Bobo-Dioulasso

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué dans la soirée du samedi 14 mars 2026 une visite à la Société burkinabè de tomates (SOBTO), située à Bobo-Dioulasso. Cette visite visait à s’imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle spécialisée dans la transformation de la tomate et issue de l’actionnariat populaire.

Le chef du gouvernement, également actionnaire dans le cadre de l’initiative portée par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), a parcouru les installations de l’usine, productrice du concentré de tomate commercialisé sous la marque A’diaa, un mot signifiant « saveur » en langue dioula.

Au cours de la visite, les responsables de l’usine et ceux de l’APEC ont présenté au Premier ministre les différentes étapes du processus industriel, allant de la transformation au conditionnement, jusqu’à la commercialisation du produit. Ils ont également exposé les performances enregistrées par l’entreprise ainsi que ses perspectives de développement.

À l’issue de la visite, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’est dit satisfait du travail accompli par les équipes de l’usine. « Nous repartons très rassurés et satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons rencontré un personnel et une direction qui mettent du cœur à l’ouvrage pour produire un concentré de tomate de qualité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a toutefois reconnu les défis liés à la concurrence sur le marché, tout en assurant que des réflexions sont en cours afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise et d’accroître la valeur ajoutée générée par cette activité.

Il a également souligné que cette unité constitue une première étape dans la mise en œuvre du programme d’entrepreneuriat communautaire. Une autre usine de transformation de tomates est notamment en cours d’achèvement à Tenkodogo, tandis que d’autres projets industriels, notamment dans le secteur minier, sont à l’étude.

« C’est par notre engagement collectif que nous créerons les conditions d’une transformation profonde de notre économie et que nous en serons les premiers bénéficiaires », a affirmé le chef du gouvernement.

Inaugurée le 30 novembre 2024, cette unité industrielle emploie déjà près d’une centaine de travailleurs, auxquels s’ajoutent de nombreux emplois saisonniers et journaliers tout au long de la chaîne de production. Elle s’inscrit dans la vision du président du Faso, Ibrahim Traoré, visant à promouvoir la création de richesses à travers l’actionnariat populaire et la mobilisation des ressources endogènes.

La visite du Premier ministre à la SOBTO s’inscrit ainsi dans la dynamique de suivi des initiatives économiques structurantes destinées à soutenir la transformation locale des produits agricoles et à renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso.